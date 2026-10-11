Detenido un octogenario reincidente por rayar vehículos en los aparcamientos de Ciuden en Ponferrada (León)

LEÓN, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Ponferrada (León) ha detenido a un hombre octogenario reincidente como presunto autor de rayadas a vehículos estacionados en el aparcamiento situado junto a las instalaciones de la Ciudad de la Energía (Ciuden).

La detención se produjo en la mañana del sábado 10 de octubre, después de que el sospechoso presuntamente rayara varios vehículos estacionados en la zona, si bien la actuación policial se enmarca en una investigación desarrollada por la Policía Nacional ante la reiteración de denuncias por hechos similares en este mismo emplazamiento.

Precisamente, la Comisaría de Ponferrada había establecido un dispositivo de vigilancia discreta en la zona para tratar de identificar y detener al responsable de estos daños. En el momento de la intervención se encontraban también en las inmediaciones agentes de la Policía Nacional de paisano, integrados en el dispositivo de vigilancia, que pudo personarse en el lugar de los hechos.

La investigación se inició después de que en las últimas semanas se recibiesen en la Comisaría de Ponferrada un total de ocho denuncias por daños en nueve vehículos particulares, todos ellos estacionados en los aparcamientos de Ciuden o en sus inmediaciones.

Los hechos presentaban un patrón coincidente, los vehículos aparecen con uno o varios rayones longitudinales en uno de sus laterales, realizados presuntamente con una llave u otro objeto metálico.

Asimismo, los daños se producían de forma rápida y discreta, generalmente durante los fines de semana y en una franja horaria comprendida entre las 10:00 y las 13:00 horas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Las denuncias y las manifestaciones de los afectados apuntan a que los daños se producían, además, de manera indiscriminada, sin que, por el momento, se haya establecido una relación concreta entre los propietarios de los vehículos y el presunto autor.

REINCIDENTE

La investigación policial ha permitido constatar que el detenido ya había sido investigado por hechos de características similares en el mismo aparcamiento. En octubre de 2024 fue detenido in fraganti por hechos que dieron lugar a la imputación de 16 daños en vehículos, que quedaron esclarecidos en aquella actuación policial.

La reiteración de los incidentes, la coincidencia del lugar, los horarios y el modo de ejecución constituyen elementos relevantes para la investigación actual, que trata de determinar la posible vinculación del detenido con los hechos denunciados recientemente.

En el caso de la última actuación, uno de los afectados, que había sufrido daños anteriormente en su vehículo, acudió al aparcamiento con dispositivos de grabación para documentar posibles nuevos incidentes.

Según su declaración, observó cómo un individuo se acercaba a varios vehículos y presuntamente los rayaba, hechos que quedaron registrados mediante el teléfono móvil y otras cámaras del afectado.

Tras alertar a la Policía Municipal de Ponferrada, los agentes se personaron en el lugar, procedieron a la detención del sospechoso, identificaron a un testigo y documentaron los daños ocasionados en los vehículos. Las grabaciones aportadas por el denunciante constituyen asimismo material de interés para el esclarecimiento de los hechos.

La presencia del agente de la Policía Nacional que participaba en el dispositivo discreto permitió, además, la inmediata coordinación de las actuaciones y la continuidad de las diligencias policiales, que han sido remitidas, al igual que el detenido, a la autoridad judicial.