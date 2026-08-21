Detenido en Soria por agredir y provocar graves lesiones a otro en una zona de ocio

SORIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Soria han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones por agredir a otro varón, al que ocasionó graves lesiones, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron la pasada semana en una de las principales zonas de ocio de la capital. La víctima se encontraba en el exterior de un discobar cuando del mismo salieron varias personas. Se produjo una discusión entre una de estas personas y el denunciante que derivó en una pelea. La víctima fue tirada al suelo, donde fue golpeada con patadas y puñetazos.

Cuando el agresor abandonó el lugar, fue seguido por el agredido mientras avisaba a los servicios de emergencias, lo que provocó que la víctima fuera nuevamente golpeada.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron miembros de Policía Nacional y servicios sanitarios, que trasladaron al perjudicado al Servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria, donde le diagnosticaron fractura de huesos propios de la nariz y fractura de clavícula izquierda.

Los investigadores policiales iniciaron rápidamente sus pesquisas y las mismas culminaron con la identificación y posterior detención del autor de estos hechos. Al término de las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia - Sección de Instrucción en funciones de guardia de Soria.