Detenido en Valladolid por dar un puñetazo a su casero, quien le había reclamado el pago de recibos

Archivo - Sucesos.- Detenido por robar tres bicicletas de más de 600 euros en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones tras agredir con un puñetazo en el rostro a su antiguo arrendador, quien le había reclamado previamente el pago de varios recibos de suministros pendientes.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.50 horas del 16 de octubre en las inmediaciones de la plaza Circular de la capital vallisoletana, cuando la víctima acudió al centro de trabajo de su exinquilino para exigirle el abono de las facturas de luz, agua y gas de una vivienda ocupada con anterioridad.

Durante el encuentro, ambas partes mantuvieron un diálogo cordial y pactaron citarse de nuevo para saldar la deuda. Sin embargo, minutos después el antiguo inquilino volvió a dirigirse al denunciante para exponerle discrepancias sobre la cuantía de las facturas e, imprevistamente, le propinó un puñetazo en la cara que lo tiró al suelo.

Una ambulancia acudió a la zona para realizar la primera asistencia médica antes de trasladar a la víctima a un centro hospitalario, donde precisó intervención de cirugía plástica para la sutura de una herida en el labio.

Un testigo presencial corroboró lo sucedido a los agentes desplazados al lugar.

Tras la denuncia formalizada y la confirmación de la entidad de los daños físicos, la Policía inició las gestiones para la localización del agresor, al que arrestó en la mañana del 20 de octubre.

Una vez remitidas las diligencias al juzgado correspondiente, el arrestado ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando se le requiera.