Detenido un varón en Valladolid por clavar un cuchillo a otro en el muslo

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VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de una agresión con arma blanca ocurrida en la calle Daniel del Olmo sobre otro al que hirió en el muslo, además de causarle otrasa lesiones, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La actuación policial se inició sobre las 05.00 horas de este miércoles, después de que los efectivos fueran comisionados por la Sala CIMACC 091 a las inmediaciones de un recinto de naves de la citada vía tras recibir un aviso que alertaba de que una persona acababa de ser agredida con un cuchillo.

A su llegada al lugar de los hechos, los agentes localizaron a la víctima cuando salía del recinto. El hombre presentaba una herida punzante en la parte posterior del muslo izquierdo, con abundante sangrado, así como otras lesiones de menor entidad, por lo que los funcionarios solicitaron una ambulancia al servicio de emergencias 112 de Castilla y León para requerir la asistencia sanitaria necesaria.

Mientras una dotación atendía al herido y activó los recursos sanitarios, otra accedió al interior del recinto y localizó al presunto autor en la puerta de una de las naves. La información recabada en el lugar por el dispositivo desplegado, incluida la declaración aportada por un testigo presencial, permitió avanzar en el esclarecimiento del suceso y fundamentó la actuación policial, que culminó con la detención del sospechoso.

La persona agredida fue asistida en un primer momento en el lugar de los hechos por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada a un centro hospitalario. En las instalaciones sanitarias recibió el tratamiento correspondiente para la curación de sus heridas y requirió para ello varios puntos de sutura.

Una vez practicadas todas las diligencias de investigación y tomadas las correspondientes declaraciones, los agentes de la Policía Nacional dieron por finalizado el atestado policial. Las actuaciones han sido remitidas, junto con el detenido, a la autoridad judicial competente, que tras tomarle declaración ha determinado su puesta en libertad.