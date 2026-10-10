Detenidos tres jóvenes implicados en una pelea multitudinaria con armas blancas en Ponferrada (León)

PONFERRADA (LEÓN), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ponferrada (León), en colaboración con la Policía Local, ha detenido a tres jóvenes por su presunta implicación en una multitudinaria pelea registrada a primera hora de esta mañana con armas blancas en plena zona de ocio nocturno.

En el altercado resultaron heridas leves dos personas, mientras las fuerzas de seguridad mantienen desplegado un dispositivo especial para localizar a un cuarto participante que se dio a la fuga.

Los hechos se han producido en torno a las 6.00 horas de este sábado en la avenida de Doctor Fleming de Ponferrada y en el enfrentamiento se vieron involucradas cuatro personas y durante el mismo se habrían empleado armas blancas.

A consecuencia de la trifulca, dos de los participantes sufrieron lesiones de carácter leve y requirieron traslado sanitario al Hospital del Bierzo.

Tras las detenciones, los tres implicados permanecen a la espera de ser puestos a disposición de la autoridad judicial una vez que concluya la elaboración del atestado y las diligencias policiales.

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene activas las labores de búsqueda para dar con el paradero del cuarto implicado, quien huyó del lugar inmediatamente después del suceso.

Entre las líneas de investigación se analiza el historial de los participantes, entre los que figura uno con intervenciones policiales previas relacionadas con el uso de armas blancas.