Dimite el rector de la Universidad de Salamanca

SALAMANCA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha anunciado su dimisión del cargo después de seis años y tres meses, en un momento próximo a la mitad del segundo mandato, una vez se cierra el plan estratégico y antes de aprobar uno nuevo para los próximos cursos, y con la intención, según sus palabras, de volver a la docencia.

En un encuentro con los medios, después de presentar una obra pictórica que se suma al Salón de Retratos de la institución, Rivero ha aprovechado para informar de una decisión que desde hace "meses" llevaba "sopesando" y que ha anunciado una vez "se ha renovado el claustro de la universidad, se ha producido una nueva elección de representantes del Consejo de Gobierno" y ahora que "llega el momento de aprobar un nuevo plan estratégico para la Universidad para los próximos años".

"Hemos realizado, con mucho esfuerzo todo el equipo de gobierno, objetivos que han sido relevantes en la internacionalización, en la transición de estudiantes, en investigación, en trabajo, en pos de la plantilla", ha destacado.

"Quizás también es el momento de dar oportunidad a otras iniciativas y a otras formas de ver la universidad y que sea la comunidad universitaria la que defienda sobre su próximo futuro", ha continuado en un acto en el que será la vicerrectora Rodríguez Conde la que asuma el cargo en funciones.

"Esto que estoy haciendo no es muy común, no es muy frecuente en el ámbito público, pero creo que cada persona, cada cual, debe saber cuando llega el momento de entregar el testigo y por las razones que he expuesto, porque acaban de producirse renovaciones en los órganos colegiados y porque hemos agotado el plan estratégico para el periodo plurianual más reciente, pues me parece que ese momento de oportunidad es el actual", ha dicho.

Sobre el futuro, ha respondido: "Hay muchas especulaciones y rumorología en la comunidad universitaria, pero el tiempo lo va a demostrar, me van a ver mañana y dentro de un año en mi despacho de profesor dando mis clases y escribiendo mis libros.

Eso es lo que quiero hacer, lo que no he dejado de hacer durante estos seis años y pico, además, y lo que voy a seguir haciendo", ha apuntado.