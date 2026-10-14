La Diócesis de León recibe la Medalla de Oro de la Ciudad por su labor esencial de apoyo a la ciudadanía y al patrimonio

El alcalde de León, José Antonio Diez (derecha), hace entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad al obispo de León, Luis Ángel de las Heras. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de León ha recibido este miércoles la Medalla de Oro de la Ciudad, el máximo reconocimiento que puede otorgar el Ayuntamiento de León, por el intenso y esencial trabajo realizado desde su fundación en el cuidado y la atención a la ciudadanía y en la protección del patrimonio histórico, artístico y bibliográfico desde una perspectiva basada en los valores de fraternidad, caridad y asistencia.

Así lo ha destacado el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha sido el encargado de hacer la entrega de esta distinción al obispo, Luis Ángel de las Heras, en un acto que se ha celebrado en el Palacio Episcopal con la presencia de la Corporación Municipal, así como autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

"Cada una de las 756 parroquias que componen ahora la Diócesis de León y que hoy están aquí representadas en este magnífico claustro del Palacio Episcopal de León que nos acoge se han transformado desde sus orígenes como centro de celebración de la fe y la palabra en casas de acogida y asistencia, recintos de atención a los más vulnerables de una ciudadanía que tiene siempre las puertas abiertas bajo el amparo de la caridad, la solidaridad y la justicia social", ha recalcado el alcalde en su intervención.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León aprobó el pasado 15 de mayo iniciar los trámites para conceder a la Diócesis de León la Medalla de Oro de la Ciudad, un reconocimiento que fue ratificado posteriormente en pleno del Ayuntamiento de León por unanimidad de todos los grupos políticos el pasado 31 de julio.

José Antonio Diez ha expresado que la entrega de la Medalla de Oro a la Diócesis es un reconocimiento unánime de formaciones políticas totalmente diferentes pero que saben recompensar el papel "esencial" que esta institución ha desarrollado y desplegado desde su fundación, una labor que ha contribuido a conformar la ciudad y atender "a todos".

ESTRECHA UNIÓN

Del mismo modo, ha recordado durante su discurso la estrecha unión entre la Diócesis y el Reino de León desde el traslado de la corte real de Oviedo a León con el rey Ordoño II. "La historia de la Diócesis nos marca que existe, en estos siglos, una unión estrecha con el Reino, que los responsables de la institución eclesiástica participan en las decisiones del monarca y en la promulgación de los Fueros y otras normas de convivencia dictadas en el Reino de León, esas normas que nos han hecho ser reconocidos internacionalmente como pioneros y que avalaron la concesión del título de Cuna del Parlamentarismo" ha añadido.

Según ha expuesto el alcalde, se trata de un vínculo "nunca roto" y que revela la ligazón e influencia que las comunidades cristianas y sus máximos responsables desempeñaron en la historia de la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

"PROFUNDA GRATITUD Y EMOCIÓN"

Por su parte, el obispo de León ha mostrado su "profunda gratitud y emoción" ante este reconocimiento y ha puesto en valor que esta distinción se haya realizado por unanimidad de todos los grupos políticos, lo que manifiesta el sentimiento compartido de quienes representan a los ciudadanos de León.

El obispo también ha señalado que la Medalla lleva el nombre de la Diócesis de León, pero que representa a multitud de personas "de ayer y de hoy"; a quienes a lo largo de los siglos han compartido las vicisitudes de la Diócesis y han contribuido a su historia mediante la entrega de su tiempo y de sus capacidades al servicio de las comunidades.

El acto ha concluido con la interpretación del himno a León a cargo de la soprano Inés de Arviz y de Toni Escoriza al piano.