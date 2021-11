Diócesis de Valladolid recaudó un 20% menos en colectas en 2020

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las iglesias de la Diócesis de Valladolid redujeron sus ingresos por colectas en 2020 un 20 por ciento, una partida que ha afectado también a la cuenta de ingresos que pasó de los 19,5 millones de 2019 a los 19,2 del pasado ejercicio donde también se aminoraron los gastos.

Así lo han señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el cardenal arzobispo Ricardo Blázquez y el ecónomo de la Archidiócesis, José María Conde, durante su comparecencia para informar la memoria de actividades de la iglesia de Valladolid, así como de su balance de ingresos y gastos del último año.

"Deseamos vivir con transparencia y actuar con transparencia", ha apuntado Blázquez antes de que el ecónomo presentara unas cuentas marcadas por la Covid-19.

El ecónomo ha señalado que el balance de las cuentas son la "foto" de lo que es la iglesia Diocesana en Valladolid. "Hace años presentábamos solos datos de la administración diocesana y ahora lo que presentamos es un balance consolidado, integrando las de todas las parroquias y entes que dependen de las diócesis", ha añadido.

Conde ha explicado que las cuentas son "muy similares" a las del año prepandemia, si bien, ha apuntado que la diferencia "más importante" se percibe en la aportación de los fieles al pasar de los 5,09 millones de 2019 a los 4,1 del 2020. "El capítulo de las colectas en iglesias se vio alterado en un 20 por ciento --de 2.134.788,30 a 1.725.680,31 euros-- porque estuvieron tres meses cerradas y luego han tenido durante tiempo los aforos reducidos", ha explicado.

No obstante, el ecónomo ha destacado el impulso del programa 'Dono a Mi Iglesia' con el que han recaudado cerca de 100.000 euros cuando en 2019 los ingresos llegaron a los 6.000.

Conde ha reconocido que también han disminuido los ingresos por servicios --bodas, comuniones bautizos--. En este sentido, desde la Diócesis han aclarado que si en 2019 se oficiaron 3.000 comuniones y 1.900 bautizos, en 2020 las primeras no llegaron a las 2.500 y los segundos a los 900.

Precisamente, el capítulo en el que se integran los ingresos por servicios es el que mayor subida ha experimentado con respecto a 2019 por los "legados y herencias" recibidas. Así, se ha pasado de 171.315, 26 euros a los 1.527.417,11 euros.

SALARIO SACERDOTES

En cuanto a los gastos, también han disminuido en el año "más duro" de la pandemia. En este capítulo los gastos de clero y seglares se llevan la mayor cantidad, por encima de los siete millones. Tanto Conde como Blázquez han incidido en que los 245 sacerdotes que tiene la Diócesis tienen un sueldo base acorde con el Salario Mínimo Interprofesional con complementos, sobre todo en el mundo rural, que hace que un cura cobre unos "1.100-1.200 euros mensuales".

"Yo no he recibido quejas de sacerdotes sobre que esta cantidad sea insuficiente para vivir. Siempre hay situaciones excepcioneales y tratamos de adelantamos a ellas, pero no hay quejas", ha sostenido Blázquez.

Los gastos totales en 2020 fuerton de 19.224.990,10 euros por los 19.562.710,79 euros del año anterior. Unos números, ha aclarado el ecónomo, que propician que la Diócesis no tenga "problemas" de endeudamiento.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Por otra parte, este domingo, 7 de noviembre, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, motivo que ha aprovechado Ricardo Blázquez para explicar su "sentido".

"Nuestra iglesia significa que en ella estamos, nos acoge, a ella pertenecemos y en ella queremos vivir. La iglesia no es distante, no es una inscripción a una organización, se hace cercana y somos nosotros. Aquí en Valladolid formamos una comunidad de fe. En ella tenemos derechos y deberes, deseamos colaborar y vivir", ha argumentado.

Blázquez ha apelado a la participación de todos, a encontrarse para "discernir" los caminos de Dios en estos tiempos y "responder" a ellos. "Somos una gran familia, contigo, somos lo que túu nos ayudas a ser. Disminuye la calidad de la Iglesia con nuestras ausencias y rechazos", ha agregado.

Por otra parte, ha recordado que las "tres grandes tareas" las que la Iglesia tiene son transmitir el evangelio, celebrar sacramentos y vivir como Dios enseñó "amaos los unos a otros como yo os he amado", ha agregado.

En este punto, ha reconocido que durante el confinamiento el seminario acogió a un grupo de personas sin hogar que convivió con los seminaristas, al tiempo que reconoció que solo salió del Arzobispado para oficiar la eucaristía en Santa Clara, porque, a su juicio, la Iglesia es un "trabajo esencial", "un servicio a la sociedad".