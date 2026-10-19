Diputación edita un libro sobre la contribución de la Escuela de Salamanca al origen de los Derechos Humanos

El presidente de la Diputación, David Mingo (d), junto a la autora del libro, Nieves Sanz (2i), y los diputados Juan Carlos Zaballos y Eva Picado. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nieves Sanz Mulas ha profundizado en la relevancia histórica y jurídica de una de las corrientes de pensamiento más importantes surgidas en Salamanca y en su influencia en la defensa de la dignidad humana y los derechos fundamentales en su obra 'La Escuela de Salamanca y el origen de los Derechos Humanos'.

El presidente de la Diputación, David Mingo, ha acompañado a la autora en la presentación, editada por la institución provincial con el objetivo de contribuir a la difusión del patrimonio intelectual salmantino y acercar a los ciudadanos un legado que ha trascendido nuestras fronteras.

Durante el acto, Mingo ha destacado la importancia de la Escuela de Salamanca, cuyo pensamiento, desarrollado en el siglo XVI en torno a figuras como Francisco de Vitoria, supuso una aportación decisiva a la reflexión sobre la justicia, la dignidad de las personas y los derechos inherentes al ser humano.

El presidente ha subrayado que Salamanca no solo destaca por su patrimonio monumental y artístico, sino también por su contribución a la historia del pensamiento universal. En este sentido, ha señalado la responsabilidad de la Diputación de preservar y divulgar ese legado, para que siga siendo conocido por las generaciones actuales y futuras.

La obra permite profundizar en la vigencia de los principios defendidos por los pensadores de la Escuela de Salamanca, que abordaron cuestiones fundamentales como los límites del poder, el respeto a los derechos de las personas y la necesidad de que la justicia prevalezca sobre la fuerza.

Unas reflexiones que cinco siglos después continúan teniendo relevancia ante los "desafíos sociales, políticos y jurídicos del mundo actual". Asimismo, David Mingo ha agradecido a Nieves Sanz Mulas su trabajo de investigación y su contribución a la divulgación de una tradición intelectual que forma parte de las señas de identidad de Salamanca y que constituye una de sus principales aportaciones al patrimonio cultural universal.

La Diputación de Salamanca ha editado un total de 300 ejemplares de esta publicación, que estarán disponibles al precio de 10 euros, facilitando así el acceso a una obra que permite acercar a las nuevas generaciones el pensamiento de la Escuela de Salamanca y que combina el valor histórico del pensamiento salmantino con la reflexión sobre los derechos humanos en la actualidad.

La autora de la publicación, Nieves Sanz, ha recordado cómo este mismo 19 de octubre, pero de hace 500 años, Francisco de Vitoria publicó un escrito sobre su clase denominada Prima, por impartirse a primera hora, que fue después el origen de la Escuela de Salamanca.

De ahí partió el concepto que ahora tenemos de los Derechos Humanos, ha añadido. Por eso, Sanz ha reconocido que esta publicación debe servir para comprender quién era Francisco de Vitoria, qué fue la Escuela de Salamanca y qué significa para la historia de la humanidad. De hecho, ha animado a los salmantinos a sentirse orgullosos de este legado.