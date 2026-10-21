La Diputación de León pone en marcha el programa de Deporte Escolar 2026-2027 con 20 modalidades

Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha puesto en marcha el programa de Deporte Escolar para el curso 2026-2027, que ofrece actividades en 20 modalidades deportivas organizadas a través de jornadas de promoción y competiciones de los Juegos Escolares, en las que en la anterior edición participaron 9.810 alumnos de toda la provincia.

Toda la información puede consultarse en la página web de deporte de la Diputación de León y la nueva programación contempla actividades dirigidas a los centros educativos y entidades participantes, tanto para fomentar la práctica deportiva como para desarrollar competiciones a lo largo del curso escolar.

Dentro de la oferta de promoción deportiva, las actividades comenzaron el 7 de octubre para los Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE) de León y de Páramo del Sil, con las modalidades de salvamento y socorrismo y escalada. Para cada centro y deporte se han planificado 25 jornadas a lo largo del curso escolar.

Para el resto de los centros educativos y entidades se ofrecen jornadas de promoción de deportes autóctonos, senderismo, orientación y patinaje. Estas actividades se desarrollarán en el propio centro educativo o en su entorno, de manera que los escolares no tengan que desplazarse, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

En cuanto a las jornadas de tecnificación de atletismo, tendrán lugar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León (la primera jornada está prevista para el 25 de octubre) y la oferta de deportes autóctonos se activará a principios de 2027 para que los centros puedan solicitar su participación.

DEPORTE ADAPTADO

La programación de promoción deportiva incluye también tres jornadas de deporte adaptado dirigidas al Centro de Educación Especial Santa María Madre de la Iglesia, con actividades de psicomotricidad, natación y atletismo adaptadas a sus participantes.

En cuanto a las competiciones de los Juegos Escolares, los deportes de equipo --baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol-- contarán con competiciones regulares durante los fines de semana. Su inicio está previsto, según la modalidad deportiva, a partir del 21 de noviembre y el plazo para inscribir a los equipos finalizará el 29 de octubre.

Para el resto de los deportes ofertados --ajedrez, bádminton, atletismo, campo a través, gimnasia rítmica, orientación, salvamento y socorrismo y tenis de mesa-- se han programado 31 competiciones. Algunas de ellas, como las de orientación, bádminton y campo a través, ya tienen abierto el plazo de inscripción.

CAMPEONATOS PROVINCIALES Y AUTONÓMICOS

Los escolares que resulten campeones en las fases locales de los Juegos Escolares representarán a la Diputación de León en los campeonatos provinciales, donde se determinará quiénes representarán a la provincia en los Campeonatos en Edad Escolar de Castilla y León.

El programa de Deporte Escolar 2026-2027 concluirá en junio con una jornada de clausura en la que se entregarán los premios a los equipos campeones de las fases interzonas y provincial.