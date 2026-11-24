PALENCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha aprobado el convenio con la Fundación Universidad de Valladolid (FUVa) para mejorar la empleabilidad de los universitarios en empresas y entidades del tejido empresarial de la provincia de Palencia, por importe de 120.000 euros.

Una cantidad que sea incrementado en 60.000 euros, el doble de lo destinado en la anualidad anterior y que permite elevar el número de becas de 10 a 20.

Tal y como ha explicado la institución provincial en un comunicado, con este convenio la Diputación contribuye económicamente "para generar oportunidades de empleo en la provincia de Palencia y dinamizar la economía palentina", a través de la realización de las prácticas por una veintena de personas tituladas universitarias, en lo que se refiere a los gastos de gestión y pago del programa de estancias no laborales.

Ambas entidades están implicadas cada año a través de este programa en la labor de preparar y resolver la convocatoria para que las empresas/ fundaciones soliciten las prácticas y en la concesión de las estancias en prácticas al 80 por ciento de la jornada laboral de la Entidad de Acogida, según convenio de aplicación en cada una de ellas, con una duración máxima de 6 meses ininterrumpida, en el período comprendido entre enero y octubre de 2026. El importe mensual de cada beca se establece en 802,81 euros brutos al mes.

En el convenio de colaboración se apunta que la intención de la institución provincial es apostar por la retención y atracción del talento a Palencia y la implantación de nuevas actividades industriales, comerciales y de servicios, así como la consolidación y el desarrollo del tejido empresarial en la provincia.

Por parte de la FUVa existe el interés por poder diseñar acciones dirigidas a mejorar la inserción laboral de las personas tituladas universitarias, con líneas de acción como estas que facilitan su inserción laboral y el desarrollo profesional, o que orientan o analizan para mejorar su conocimiento del mercado laboral.

Y se compromete a la difusión del programa entre las entidades de acogida y las personas tituladas; y a realizar la convocatoria para que las empresas/fundaciones soliciten las prácticas durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, así como de asignar las prácticas entre las solicitudes recogidas en el plazo y forma establecido una vez evaluadas en la Comisión de seguimiento y en base a los criterios de selección.