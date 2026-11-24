PALENCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo entre la Diputación de Palencia y la Fundación Universidad de Valladolid (FUVa) permitirá mejorar la empleabilidad de los universitarios en empresas y entidades del tejido empresarial de la provincia, para lo que se ha destinado una partida de 120.000 euros.

Una partida que se ha duplicado respecto al año anterior y permitirá incrementar el número de becas y pasar de diez a veinte.

A través de este convenio la Diputación contribuye económicamente para generar oportunidades de empleo en la provincia y dinamizar la economía palentina, a través de las prácticas que realizarán una veintena de personas tituladas universitarias, en lo que se refiere a los gastos de gestión y pago del programa de estancias no laborales.

Ambas entidades están implicadas en preparar y resolver la convocatoria para que las empresas y fundaciones soliciten las prácticas y en la concesión de las estancias en prácticas, con un 80 por ciento de la jornada laboral y con una duración máxima de seis meses ininterrumpida y con un importe mensual de cada beca de 802,81 euro brutos al mes.

La convocatoria a las empresas y entidades saldrá próximamente en el BOP para poder presentar las instancias y las ayudas que concede la Diputación son compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.