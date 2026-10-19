Diputación de Palencia ofrece una visión práctica del marco jurídico del sectetario-interventor en una jornada

Sesión de la Escuela de Alcaldes. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Regidores municipales y presidentes de las Juntas Vecinales de la provincia han participado este lunes en a una jornada formativa sobre figura clave de la Secretaría-Intervención, sus formas de provisión y sus funciones esenciales dentro de las corporaciones locales, dentro de la Escuela de alcaldes que dirige el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de Palencia.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha destacado que el objetivo de esta sesión es ofrecer a los representantes locales una visión "práctica" del marco jurídico y organizativo que regula las tareas reservadas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (HN).

En este sentido, ha subrayado que estas responsabilidades son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica de los actos administrativos, el asesoramiento legal preceptivo, la fe pública y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria en el ámbito municipal.

"Una correcta organización administrativa, un reparto claro de responsabilidades y el dominio de los procedimientos legales son pilares indispensables para favorecer una gestión municipal rigurosa, transparente y eficaz al servicio de los ciudadanos", ha indicado.

Durante la jornada se ha analizado "en detalle" la distribución de competencias municipales y los mecanismos legales disponibles para la cobertura de estos puestos. Se han abordado los sistemas ordinarios, como el concurso de méritos, y las distintas fórmulas extraordinarias previstas para asegurar la continuidad del servicio ante situaciones de vacante, como son los nombramientos provisionales y comisiones de servicios, las acumulaciones de funciones y los nombramientos accidentales e interinos.

El programa también ha dedicado un bloque específico a la realidad del medio rural palentino, examinando las agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común de puestos de Secretaría-Intervención.

Asimismo, se han analizado las soluciones específicas para las entidades locales menores (Juntas Vecinales), donde resulta indispensable disponer de mecanismos ágiles que permitan mantener la prestación ininterrumpida de estas funciones administrativas.

Además, durante el encuentro se ha presentado a los alcaldes un avance del modelo que está elaborando la Diputación sobre las necesidades prioritarias en la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). En él se abordan los retos urgentes identificados en los diagnósticos provinciales, en colaboración con el Consorcio y atendiendo a las peticiones de municipios y mancomunidades.

El objetivo final es movilizar los recursos técnicos, económicos y de coordinación necesarios para avanzar hacia un modelo de economía circular, optimizar la gestión municipal y mejorar la calidad de vida en la provincia.