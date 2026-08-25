La Diputación de Salamanca acuerda conceder la Medalla de Oro de la provincia a título póstumo a Francisco de Vitoria

SALAMANCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos políticos con representación en la Diputación de Salamanca -Grupo Popular, Grupo Socialista y No Adscrito- han acordado este martes la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia, a título póstumo, al dominico y jurista Francisco de Vitoria con motivo de la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

La iniciativa, presentada a petición directa del presidente de la institución, Javier Iglesias, supone un reconocimiento oficial "a una de las figuras más ilustres e influyentes de la historia académica y social salmantina", han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

La entrega del galardón se escenificará el próximo 21 de septiembre durante los actos institucionales del Día de la Provincia, cita anual en la que se honra la identidad salmantina y la trayectoria de quienes han proyectado el nombre de Salamanca en el mundo.

Catedrático de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI y máximo exponente de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria redefinió el marco del pensamiento teológico, jurídico y moral de su época.

Ante los profundos cambios globales de su tiempo, sentó las bases del Derecho Internacional moderno y del concepto contemporáneo de los Derechos Humanos, han recordado desde la institución provincial.

Su legado destaca por una defensa inquebrantable de la dignidad de las personas, la justicia, el bien común y la protección de los colectivos más vulnerables. Sus enseñanzas, nacidas en el seno salmantino, se convirtieron en un referente ético de validez universal que mantiene plena vigencia en la sociedad actual.

RECONOCIMIENTO

La Medalla de Oro de la Provincia representa la máxima distinción honorífica que concede la Diputación de Salamanca. Su objetivo es rendir homenaje a personas e instituciones que han destacado de forma extraordinaria por sus méritos en favor del territorio o por encarnar valores ejemplares para la sociedad.

Con la concesión póstuma a Francisco de Vitoria, La Salina reafirma el orgullo de Salamanca por sus raíces intelectuales y rinde tributo al pensador que situó el nombre de nuestra tierra en el origen del pensamiento humanista internacional.