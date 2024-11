Diputación de Segovia invita a descubrir "un mundo entero" con una campaña

SOTOSALBOS (SEGOVIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación ha presentado la nueva campaña de Turismo, con el lema 'La Provincia de Segovia, un mundo entero por descubrir', en la que se describen paisajes notorios de la provincia, que evocan destinos mundialmente conocidos como Canadá, Berlín, Roma o Arizona.

El Área de Turismo de la Diputación quiere transmitir cómo la provincia es un mundo por descubrir", con escenarios "equiparables a algunos de los lugares internacionales más famosos del mundo".

El presidente de la Diputación, Miguel ángel de Vicente, ha manifestado durante la inauguración de la campaña que para la institución provincial "los pueblos están en el centro del trabajo de la Diputación, también en cuanto a turismo" y ha elogiado "la riqueza de parajes y rincones de Segovia".

De Vicente ha señalado que estas campañas deben servir para mostrar la provincia a visitantes y segovianos y que, en este caso, se ofrece "el mundo entero en 6.949 kilómetros cuadrados" y ha apuntado que el objetivo es "mostrar las infinitas posibilidades" que tiene esta provincia "con mucho y diverso patrimonio".

El diputado delegado de Turismo, Javier Figueredo, ha indicado que la campañaconsta de seis vídeos que muestran enclaves del patrimonio artístico, cultural y natural de Segovia, a los que se compara con otros similares de Estados Unidos, Canadá, Alemania, o la cascada del Salto del Ángel, en Venezuela.

En los vídeos de la campaña se muestra un enorme bosque de pinos que "no es Canadá, sino los bosques de El Espinar"; otros paisajes recorren la villa de Coca "que no es Roma"; el tramo de 150 kilómetros de Camino de Santiago "que no es Galicia"; la cascada del Chorro de Navafría 'que no es el Salto del Ángel'; los murales sobre fachadas de una localidad que "no es Berlín" sino Nava de la Asunción', y las Hoces del Duratón que "no son Arizona".

Para Figueredo, la campaña surge "de la necesidad de los viajeros de encontrar destinos con experiencias auténticas, sostenibles y personalizadas".

Para darla a conocer se va a desplegar una campaña publicitaria "que abarcará la provincia de Segovia y las limítrofes, especialmente la Comunidad de Madrid que, además de próxima, es el punto de origen mayoritario de visitantes a Segovia".

La nueva imagen de Turismo buscar destacar la provincia como un destino en el que conocer "historia, naturaleza y cultura".

En la presentación, junto a De Vicente y Javier Figueredo han asistido la diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, y varios alcaldes de municipios incluidos en la campaña.