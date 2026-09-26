La Diputación de Zamora destina 249.711 euros a la reforma y modernización de doce bares de titularidad municipal

ZAMORA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado de forma definitiva la concesión de 249.711,20 euros en subvenciones destinadas a la realización de obras de reforma, adecuación y modernización de bares de titularidad municipal situados en localidades de la provincia con menos de 20.000 habitantes que no cuentan con ningún bar de titularidad privada.

Un total 12 municipios de la provincia se beneficiará de estas ayudas destinadas a mejorar establecimientos que desempeñan un importante papel como espacios de encuentro y convivencia y que contribuyen a mantener servicios y actividad en los pequeños núcleos rurales, según ha trasladado la Diputación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los beneficiarios disponen de un plazo de diez días hábiles para comunicar la aceptación de la subvención, mientras que la justificación de las actuaciones deberá presentarse, en su caso, antes del 15 de julio de 2027.

La convocatoria partió inicialmente con una dotación presupuestaria de 100.000 euros, a la que se sumó posteriormente un suplemento de crédito de 150.000 euros aprobado por el Pleno de la Diputación el pasado 15 de junio, una ampliación de la cuantía que asciende a 249.711,20 euros.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha manifestado su compromiso de dar continuidad a esta línea de apoyo con una nueva convocatoria con una partida económica suficiente con cargo al presupuesto de la institución provincial para el año 2027, con el objetivo de que puedan acometerse las actuaciones en aquellos municipios que no han resultado beneficiarios en esta convocatoria.

De esta manera, la Diputación Provincial de Zamora mantiene su apuesta por los bares municipales como elementos fundamentales para la prestación de servicios y la dinamización social de los pequeños núcleos rurales, especialmente en aquellas localidades que no disponen de establecimientos privados de hostelería.

Este compromiso permitirá, dentro de las disponibilidades presupuestarias y de la correspondiente tramitación, avanzar en la mejora y modernización de estos espacios municipales, favorecer que los vecinos de los pueblos puedan disponer de lugares de encuentro y convivencia.

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

Los doce municipios beneficiarios, de los cuales ocho reciben la cuantía máxima de 25.000 euros, y las cantidades concedidas son Rionegro del Puente con 5.889,19 euros; Losacino, 25.000 euros; Vallesa de la Guareña, 25.000 euros; San Cebrián de Castro, 25.000 euros; Manganeses de la Lampreana, 21.432,94 euros; Micereces de Tera, 8.337,54 euros; Morales de Valverde, 25.000 euros; Moreruela de Tábara, 25.000 euros; Santa Colomba de las Carabias, 14.051,53 euros; Cazurra, 25.000 euros; Villaveza de Valverde, 25.000 euros; y Bustillo del Oro, 25.000 euros.

La convocatoria, que se tramitó en régimen de concurrencia competitiva, ha tenido 51 solicitudes examinadas durante la fase de instrucción antes de que la comisión de evaluación procediera a su valoración conforme a los criterios establecidos en las bases.

Tras el proceso de valoración y una vez finalizado el plazo de alegaciones sin que constara la presentación de ninguna alegación, reclamación, recurso o escrito por parte de los interesados o terceros, se aprobó la resolución definitiva.