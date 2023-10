Los diputados de Segovia en las Cortes alaban el trabajo de Feijoodurante la investidura fallida

SEGOVIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP por Segovia en el Congreso de los Diputados, Pablo Pérez y María Cuesta, han analizado las jornadas vividas en la Cámara Baja durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en las que según ha señalado Pérez el líder 'popular' "ha demostrado y ha creído que ningún fin justifica los medios, ni siquiera la Presidencia del Gobierno".

Pablo Pérez ha asegurado que el Partido Popular nunca renunciará a la igualdad entre españoles y ha recordado el discurso de Feijoo, basado en seis ejes con sus correspondientes pactos, en los que basaría su mandato, si lograba la confianza de la Cámara: un pacto institucional, otro sobre economía, también sobre las familias, el estado de bienestar, el agua y un gran pacto territorial.

Por su parte, María Cuesta ha subrayado que el PP "no va a gobernar a cualquier precio, no estamos dispuestos a fraccionar España, nunca podríamos admitir los votos de quienes llevan en su lista condenados por delitos de sangre, porque no hay reconciliación si una parte aspira a que se le perdone sin pedir perdón y no hay concordia cuando se promueve o se participa en la humillación de las víctimas".

Para Cuesta, el discurso de Feijoo fue "brillante, con altura política, desde el respeto y los principios, con un simple mensaje: describir la libertad, la igualdad, la decencia y la verdad como forma de gobernar".

Sobre la intervención del diputado Óscar Puente en el turno de réplica, a Pablo Pérez, personalmente, le parece bien "porque todos los españoles pudimos ver y oír en lo que Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista, donde se integran José Luis Aceves, Daniel Viondi u Óscar Puente".

Respecto a las negociaciones para lograr la amnistía y el referéndum en Cataluña, Pérez ha recordado que los independentistas ya anuncian en público que "sólo quedan cuestiones técnicas".

Por ello, el diputado segoviano pide que "Sánchez aclare cuáles son esos detalles, cuándo, cómo y de qué forma se están negociando.

Qué van a pedir los herederos de ETA, y hasta dónde está dispuesto Sánchez a vender España, para seguir en el sillón de la Moncloa".

La diputada María Cuesta ha manifestado que "a Sánchez le faltó valentía para dar la cara porque es incapaz de mirar a los ojos a sus votantes y decir que está negociando lo que hace dos meses dijo que no iba a hacer" y ha confirmado que Feijoo recibió "172 síes de la dignidad, frente a los que negocian la amnistía".

Cuesta ha concluido al señalar que "todos los españoles han visto que otra política es posible, que tenemos un líder valiente, honesto y claro, Alberto Núñez Feijoo, con un proyecto de país basado en lo que nos une y no en lo que nos divide".