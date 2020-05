Diseñado un nuevo programa virtual con la Sinfónica de CyL

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Turismo ha creado un nuevo programa virtual que, de lunes a domingo, está pensado tanto para los abonados de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León como para los amantes de la música, los estudiantes y el público familiar.

Desde que el pasado 23 de marzo la Oscyl publicara un vídeo con la grabación del 'Himno de la alegría', el cuarto movimiento de la 'Novena Sinfonía' de Ludwig van Beethoven, sus profesores no han dejado de acompañar al público durante este período de confinamiento.

En total, han sido cuarenta vídeos los que, con carácter diario, se han publicado en el canal de YouTube de la OSCyL, así como en sus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), superando el medio millón de visualizaciones.

Diferentes estilos y períodos de la historia de la música han aparecido en miles de pantallas de todo el país acercando a cada espectador el virtuosismo de Paganini, el impresionismo de Debussy o el barroquismo de Telemann y Bach, brillantes interpretaciones de temas actuales firmados por los Celtas Cortos o Coldplay o, incluso, canciones tan populares y reconocidas como 'My way' o 'I will survive'.

Además de la pieza de Beethoven, 63 profesores de la Orquesta interpretaron junto a la cantante israelí Noa 'La vida es bella', el canto a la vida que Nicola Piovani compuso para la banda sonora de la laureada película de título homónimo dirigida por Roberto Benigni.

Todas estas publicaciones diarias han conseguido un notable incremento (del 100%) en el número de seguidores del canal de YouTube de la Orquesta, que ya supera los mil cien usuarios.

En una nueva fase, y continuando en la línea de trabajo, el departamento de Javier Ortega ha creado un nuevo programa virtual para la Oscyl cuyo calendario incorpora novedades, como las que propondrán colaboradores habituales de la orquesta como Agustín Achúcarro, crítico en Codalario y Ópera Actual, o la musicóloga Inés Mogollón.

Esta semana la Oscyl incorpora a sus perfiles audiovisuales un nuevo canal en la plataforma Ivoox, desde donde se podrá escuchar el primero de los podcast programados, que recordará algunos de los momentos más aclamados de conciertos celebrados como el que dirigía en 2018 Vasily Petrenko (Nikolái Rimski-Kórsakov, 'Scheherazade') o en 2014 Eliahu Inbal (Bruckner, 'Sinfonía n.º 5 en Si bemol Mayor').

Por su parte, hoy jueves se José Redondo, tuba solista de la OSCyL, ofrecerá un encuentro con los abonados (bajo inscripción previa). El sábado, Jordi Creus, violonchelo de la Orquesta, propone a las familias una cita con Bach.

Junto a la narración de Silvia Carretero 'Bach a la carta' invita a repasar la vida del compositor a través de narraciones sobre su obra y de danzas seleccionadas de las tres primeras suites para violonchelo.

Será a partir de las 11.30 horas en el canal de YouTube de la Orquesta.