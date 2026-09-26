Dos hombres heridos en un accidente entre un turismo y una furgoneta en Vega de Valcarce (León)

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LEÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de unos 50 años han resultado heridos este sábado en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 419 de la N-6, en el término municipal de Vega de Valcarce (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 9.41 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado medios para atender a los dos heridos.

Los dos afectados, ambos varones de unos 50 años, han precisado asistencia sanitaria como consecuencia del accidente.