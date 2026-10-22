Dos operarios de las obras del bypass de AVE en Olmedo, investigados por provocar un incendio en un pinar

Obras del bypass del AVE. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas responsables de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, tras el fuego registrado en agosto de 2026 en el término municipal de Olmedo (Valladolid) que calcinó un total de 15 hectáreas de pinar resinero.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press, las investigaciones se iniciaron dentro de la 'Operación Bypassvase' tras declararse las llamas en un pinar colindante a las parcelas donde se ejecutan las obras de construcción del bypass de las vías del AVE.

Las primeras actuaciones e inspecciones oculares fueron desarrolladas por agentes de servicio en el lugar, para ser trasladadas posteriormente al Seprona de la Comandancia de Valladolid, que se hizo cargo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Las pesquisas determinaro que el fuego se originó por las chispas generadas por una sierra de corte de madera empleada en la fabricación de encofrados para las vías ferroviarias. La superficie afectada alcanzó las 15 hectáreas de pinar resinero, compuestas por ocho hectáreas de Monte de Utilidad Pública y siete de monte particular.

Durante las indagaciones, los agentes revisaron las autorizaciones otorgadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente a la empresa adjudicataria y las medidas de seguridad requeridas para trabajos con riesgo de chispas en época estival.

Entre dichas exigencias figuraban la presencia de personal de vigilancia, medios de extinción de conatos, coordinación con un agente medioambiental y la conservación de una franja de tres metros limpia de vegetación.

Tras constatar la presunta imprudencia grave en las labores, la Guardia Civil investigó a las dos personas e instruyó las correspondientes diligencias, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina del Campo (Valladolid), dando traslado asimismo de una copia a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial.