Dueñas agradece al primer sector su trabajo por "alimentar al mundo"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, junto a otros altos cargos de la Consejería, han visitado este miércoles la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo (Salamanca), una de las instalaciones donde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) lleva a cabo uno de sus múltiples proyectos investigadores, donde, en el día de la celebración de San Isidro, ha agradecido a los profesionales del sector su labor por "alimentar al mundo".

El Instituto, que ha cumplido su vigésimo aniversario, ha celebrado así, en Guijuelo, la festividad de San Isidro, patrón de los agricultores, este año con "un homenaje a sus trabajadores", según la nota de prensa remitida por la Consejería después de la visita.

"Todos aquellos que cada día ejercen su función investigadora para mejorar el sector primario de la Comunidad" han recibido la felicitación del consejero, que se ha mostrado "orgulloso" del equipo que "cada día pone a funcionar el engranaje del Itacyl bajo el mando de su director general, Rafael Sáez".

"Gracias a todos por vuestro trabajo porque hoy más que nunca el campo necesita modernidad para poder atraer a ese relevo generacional que tanto necesitamos", ha sentenciado Dueñas en la visita.

El consejero, además, ha recordado en el día de San Isidro a "todos aquellos que dedican su vida a la agricultura, a la ganadería o la industria agroalimentaria".

"El mundo os necesita; sabemos todos que si el campo no produce, la ciudad no come, así que os animo a todos a seguir alimentando el mundo", ha apuntado.

"Podéis contar con todo mi apoyo para seguir luchando juntos en este reto que es el de alimentar el planeta", ha concluido Dueñas durante un acto en el que cuatro trabajadores del Itacyl han recibido un homenaje: Teodoro Vicente, que en este 2024 alcanza su jubilación; y María del Carmen Díez, Irene Lara y Bruno José Alzada, que cumplen 15 años en el Itacyl.

ESTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CARNE

Según la información facilitada por la Consejería, la Estación Tecnológica de la Carne (Guijuelo, Salamanca) es una de las instalaciones donde el Itacyl desarrolla su labor investigadora, en colaboración "estrecha" con empresas del sector cárnico, con el objetivo de "mejorar el sector".

"Así, se busca mejorar la producción animal, la maduración de la carne o su envasado y conservación; desarrollar nuevos productos cárnicos con mayor valor añadido, impulsar el desarrollo tecnológico en el sector y mejorar la eficiencia productiva de la ganadería", ha apuntado a través de la nota de prensa.

Tal y como ha añadido, "contribuye a la supervivencia de un sector de enorme relevancia para la economía de Castilla y León, que cuenta con más de 800 industrias, genera más de 11.000 puestos de trabajo y factura casi 2,7 millones de euros anuales".