ECyL reconoce mejor evolución de CyL por sus políticas activas y la inversión de gasto superfluo del DS en empleo

El gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl), Álvaro Ramos-Catalina, ha reconocido que los datos del paro conocidos este martes reflejan una mejor evolución de la Comunidad, frente a la media nacional, debido a "la transformación de las políticas activas de empleo, invirtiendo el gasto superfluo político del Diálogo Social en programas de empleo".

Al respecto, el gerente del Ecyl ha explicado que España es el país de la Unión Europea con la tasa de paro "más elevada", del 11,9 por ciento, sin embargo, Castilla y León "se comporta mejor", ya que mientras la previsión del paro a nivel nacional para este 2024 se sitúa en el 11,6 por ciento, en la Comunidad está dos puntos por debajo por lo que se "consolida el buen ritmo" de la región.

Asimismo, Ramos-Catalina se ha referido a otros datos como el superávit de 2.400 millones de euros en las exportaciones, el descenso del paro en marzo un punto por encima de la caída nacional, así como un aumento de la contratación intermensual que sube dos puntos más que en España.

No obstante, el gerente del Ecyl se ha referido a los 112.765 castellanoleoneses "que quieren trabajar y no pueden hacerlo" por lo que ha aseverado que "no se puede hablar de recuperación económica hasta que no se reduzca de manera significativa el número de parados".

Igualmente, Ramos-Catalina se ha referido a la reforma laboral del Gobierno impulsada por la ministra de Trabajo y ha asegurado que "está agravando la precarización del mercado laboral", además de que hay 4,5 millones de demandantes de empleo y se ha ocultado el dato de medio millón de parados "en formación o con disponibilidad limitada".

Igualmente, se ha referida a la reforma del subsidio de desempleo y Ramós-catalina ha apuntado que no se ha logrado la pretensión de mejorar la empleabilidad, algo que "está lejos de cumplirse por varios motivos", entre los que destaca que las obligaciones de los beneficiarios "están poco definidas" por lo que ha abogado por "endurecer las exigencias de búsqueda de trabajo y de no rechazo de ofertas de trabajo".

Para el gerente regional del Ecyl la reducción de la jornada de trabajo a 38,5 horas semanales en 2024 y 37,5 en 2025 "traerá efectos negativos a nivel macroeconómico, ya que de no tomarse medidas que corrijan el alza en los costes laborales, el recorte podría costar unas seis décimas al crecimiento anual del PIB".

"Frente a esta inseguridad jurídica que provoca el Gobierno central en el mercado laboral, que no solo afecta a las empresas, sino también a los propios trabajadores y a los desempleados, la Junta , a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, está trabajando en mejorar las políticas activas de empleo, reforzando el compromiso del Ecyl en la formación dual como vehículo eficaz y válido para la inserción laboral, escuchando las necesidades de las empresas y facilitando la inserción laboral de los trabajadores", ha aseverado el gerente regional.