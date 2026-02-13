Emma López acusa a Mañueco de carecer de "empatía" para abordar los problemas sanitarios de CyL. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria federal de Estudios y Programas del PSOE, Emma López, ha lamentado en Salamanca, antes de una reunión con los colectivos sanitarios, que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "carece de empatía" a la hora de abordar los problemas sanitarios en la Comunidad.

López ha asegurado que, en el ámbito sanitario, el PSOE hace "lo de siempre, que es escuchar, acompañar y gestionar". Por el contrario, en el mismo día en el que los socialistas acompañan en Salamanca al sector, los 'populares' "están hablando de ellos mismos", en alusión acto que Fernández Mañueco, acompañado del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado esta misma mañana en la capital salmantina.

En su intervención, la socialista ha criticado la gestión de Fernández Mañueco "durante los últimos siete años y, en especial, durante los últimos tres", al asegurar que "cuando Castilla y León le ha necesitado, nunca está". "Lo hemos visto este verano con la crisis de los incendios que todavía nos pone la carne de gallina; lo vemos cada vez que hay que atender fenómenos como la sanidad, y lo vemos cuando hay que atender el fenómeno de la despoblación, de ofrecer soluciones para que Castilla y León tenga futuro, pues el señor Mañueco tampoco está", ha recriminado.

Al respecto, López ha lamentado que el candidato 'popular' a la Presidencia de la Junta carezca de "empatía, ya que lo que hay que hacer es escuchar y aportar soluciones".

PROPUESTAS SOCIALISTAS

La socialista ha recordado "el modelo de Madrid con la sanidad, el modelo de Quirón, el modelo de Rivera, el modelo también de Andalucía, del escándalo de los cribados del señor Moreno Bonilla" para contraponerlo con "la candidatura del Partido Socialista, la candidatura de Carlos Martínez, que no solamente tiene el aval de la experiencia, el aval de la gestión, sino que además es una experiencia que ilusiona con propuestas, como ese territorio en 30 minutos, como esa propuesta fundamental de que no se demore más de 48 horas la atención a pacientes en Atención Primaria y como esa apuesta fundamental de incrementar para este servicio un 25 por ciento del presupuesto".

López ha recordado que el Gobierno de los 'populares' en Castilla y León es el que introdujo "como vicepresidente a los ultras y es algo que le ha salido bastante mal. Y también lo que ofrece el Partido Popular en este momento es inestabilidad. El único partido que garantiza la estabilidad en España en este momento es el Partido Socialista", ha añadido, ya que el Partido Popular lo que hace es "mendigar a los ultras" en Extremadura y Aragón.

