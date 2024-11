Los escritores Toni Hill y Marto Pariente encabezan el palmarés de los Premios Caja Negra 3.0

La entrega de los 'lingotes' será en el Centro Cultural Miguel Delibes el 30 de noviembre

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Caja Negra. Crimen y Ficción' acaba de fallar sus premios de la tercera edición en los que, en la modalidad de literatura, reconocen a los escritores Toni Hill y Marto Pariente, quienes recibirán el galardón durante la gala que se celebrará el próximo día 30 de noviembre en la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes.

Durante el acto, a partir de las 19.00 horas amenizado por la banda de funk y soul Slide y las escenas noir de Impro Valladolid, se entregarán también los premios en las modalidades de periodismo, social media, cine y televisión y criminología y ciencias forenses, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

En esta tercera edición han sido premiados con los 'lingotes' de la Caja Negra por sus respectivas trayectorias la periodista de sucesos Patricia Abet, la comunicadora Clara Tiscar y el exboxeador y actor de la Casa de Papel Hovik Keuchkerian. El premio de criminología y ciencias forenses es para la Policía Científica y será recogido por su comisaria general, María del Carmen Solís Ortega.

Por lo que respecta al premio de literatura, el escritor, traductor y psicólogo Toni Hill (Barcelona, 1966) es el creador del inspector de los mossos Héctor Salgado y de la criminóloga Lena Mayoral. El autor, fan declarado de Agatha Christie, no sólo escribe novelas de detectives, sino que sus tramas se adentran también en el misterio gótico y el thriller moderno. 'La hora del lobo' es su última novela publicada.

En esta misma modalidad, el también premiado Marto Pariente (Madrid, 1980) comparte con el anterior el hecho de que sacan la novela negra de la metrópoli para colocar a sus personajes en el medio rural.

El último trabajo de Pariente es 'Hierro viejo', casi un western crepuscular en viñetas donde un asesino reconvertido en sepulturero se ve obligado a retomar sus viejas habilidades.

Por su parte, la periodista Patricia Abet, cuya trayectoria ha sido reconocido por 'Caja Negra. Crimen y Ficción', es redactora de ABC Galicia, colaboradora de programas de televisión y está especializada en tribunales y sucesos. Caja Negra, con este premio, quiere extender el reconocimiento a los redactores de crónica negra que realizan su labor en los medios de la periferia, un trabajo difícil, poco reconocido y que suele ser fagocitado por las grandes cadenas.

El premio social media de Caja Negra de la tercera edición es para la escritora y guionista Clara Tiscar (Barcelona, 1976), creadora del podcast de true crime 'Criminopatía', en el que cada semana expone los hechos de un caso y el desarrollo de la investigación.

Además, el actor Hovik Heuchkerian recibirá el premio de cine y televisión. El exboxeador de origen armeniolibanés es monologuista, escritor y actor. Entre sus papeles figuran el de El Empecinado en el primer capítulo de la serie el Ministerio del Tiempo y uno de los más reconocidos y el del atracador llamado Bogotá en 'La casa de papel', aunque en 2013 obtuvo una nominación al Goya como mejor actor revelación en 'Scorpion in love', en la que dio vida a un entrenador de boxeo.

El palmarés de este año de Caja Negra lo cierra el reconocimiento a la labor de la Policía Científica de la Policía Nacional, cuyo papel en las investigaciones criminales es esencial. La comisaria general María Carmen Solís Ortega está al frente de estos especialistas desde 2022. A la Científica se le encomiendan tareas de criminalística, identificación, analítica e investigación técnica, además de elaborar informes periciales y documentales.

ESTRENO EL 29 DE NOVIEMBRE

Caja Negra, el gran evento criminológico del año en Valladolid, tendrá lugar del 29 de noviembre al 1 de diciembre. El Centro Cultural Miguel Delibes y el Círculo de Recreo acogerán una docena de espectáculos, talleres y encuentros literarios con el denominador común del género negro.

Tony Hill y Marta Robles estrenarán las conversaciones sobre escritura y crimen en el Círculo. Un sobrecogedor espectáculo de danza pondrá el broche a la Caja Negra el domingo 1 de diciembre.

Así, sobre el escenario de la Sala de Teatro Experimental del Delibes, la coreógrafa Lucía Lacarra, junto con el bailarín Matthew Golding, representarán diversas formas de morir y matar en su 'In the still of the night'. La representación está programada para las 19.00 horas y las entradas pueden adquirirse en las taquillas del auditorio al precio de 12 euros.

El resto de los actos programados en la Caja Negra son gratuitos y quienes deseen disfrutarlos solamente tienen que reservar su invitación en las ventanillas o en la web. La entrada es libre hasta completar el aforo, aunque alguno de los eventos, a apenas nueve días de la apertura, ya han colgado el cartel de "completos".

El otro espectáculo teatral que iba a celebrarse en esta tercera edición de la Caja Negra y que estaba programado para el 28 de noviembre en el Miguel Delibes, 'Memorias de un sabueso", ha tenido que ser aplazado por motivos técnicos, aunque la organización no descarta reprogramar el monólogo para dentro de unos meses. La devolución del importe de las entradas ya está en marcha.

LOCALIZACIÓN DE DESAPARECIDOS Y TIRO VIRTUAL

También el Centro cultural Miguel Delibes va a albergar los talleres de la Escuela de Criminología Shot 360 el 29 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas. Los asistentes aprenderán técnicas de localización de desaparecidos con fuentes abiertas, de la mano de los analistas de inteligencia Elena Rebollo y David Ortiz.

Además, habrá una simulación de incidente armado en una galería virtual tutelada por instructores de la policía nacional. El CEO de Target3D Iberia, Miguel Motos, dirigirá el taller sobre visión en túnel.

La segunda jornada de la Escuela de Criminología será el sábado 30 de noviembre, en la Sala de Teatro Experimental, de 10.00 a 13.00 horas, y estará protagonizada por profesionales que han desarrollado su trabajo en zonas de conflicto, como los periodistas Jon Sistiaga, Antonio Pampliega y el reportero gráfico Miguel de la Fuente, junto con el teniente coronel del Ejército de Tierra Manuel González Hernández.

Completan el cartel dos referentes de la medicina y la antropología forense, Aitor Curiel y Miguel Botella, para finalizar con la intervención de dos analistas de conducta, el inspector del CPN José María Odín, experto en perfiles criminológicos, y la policía Alicia Juárez, especialista en comunicación no verbal.

CRIMEN Y LITERATURA

El salón modernista del Círculo de Recreo, en el corazón de Valladolid, es el escenario escogido para realizar la experiencia que lleva por título 'Autopsia de la creación literaria'. Será el viernes 29 de noviembre, con un horario de 16.30 a 19.30 horas.

La tarde dedicada a los escritores se estrenará con la conversación entre la escritora Susana Rodríguez Lezaun y la criminóloga y comisaria de esta tercera edición de la Caja Negra, Paz Velasco de la Fuente. Después será el turno de los escritores Toni Hill y Marto Pariente, un diálogo que estará moderado por el también escritor José Francisco Alonso.

Cerrarán este encuentro literario la periodista y escritora Marta Robles y la jurista y profesora VIU Paz Velasco de la Fuente, quienes estarán acompañadas por María Jesús Pascual, periodista especializada en la crónica de sucesos y tribunales.

'Caja Negra. Crimen y ficción' está patrocinado por Fundación Siglo, el Ayuntamiento de Valladolid, la UEMC y Fundación Caja Rural de Zamora.