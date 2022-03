España Vaciada en CyL condena el ataque de Rusia y se ofrece a acoger a refugiados en los pueblos

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Revuelta de la España Vaciada en Castilla y León ha condenado de manera "firme" el ataque de Rusia contra Ucrania y se ha ofrecido para colaborar en la acogida de refugiados en los pueblos.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Coordinadora de La Revuelta de la España Vaciada muestra su solidaridad con el pueblo ucraniano en estos "momentos difíciles de guerra" y su "más firme condena" al ataque del ejército ruso contra Ucrania, dirigido por el Gobierno ruso.

Asimismo, se han ofrecido para ayudar en la acogida de aquellos desplazados ucranianos que ya estén en España y no puedan volver y, por supuesto, a quienes hayan tenido que huir de la guerra y se vean en la necesidad de buscar una vivienda para sus familias y trabajo lejos de su país.

Los pueblos de la España vaciada, han incidido, son "solidarios y son fuente de vida en comunidad", por lo que consideran que "pueden ser un buen hogar de acogida para quienes en estos momentos necesitan uno".

Consideran que la población de Ucrania, afectada por los desplazamientos, "debe ser atendida en unas condiciones dignas, por lo que es imprescindible la solidaridad de todos los pueblos de Europa, las instituciones y la sociedad civil".

Las plataformas de La España Vaciada ofrecen su colaboración para que aquellas personas de Ucrania forzadas a abandonar su hogar cuenten con un lugar donde poder rehacer sus vidas.

Pues consideran que la gran afluencia de personas refugiadas de la guerra hacia Europa "no debe traducirse en campos de refugiados masificados, que no permiten unas condiciones de vida digna y que no contribuyen a la estabilidad ni a la paz y el equilibrio emocional de las personas que los habitan".

Los colectivos de La España Vaciada transmiten que ante estas circunstancias y con la Unión Europea "volcada en la acogida" de refugiados de guerra procedentes de Ucrania, "es más beneficioso ofrecer hogares, en vez de casas; vecinos, en vez de desconocidos; pueblos, en lugar de casetas de obra temporales; ríos, árboles y aire puro, en lugar de campamentos deshumanizados y sin alma".

Valoran que los pueblos, "vaciados por las circunstancias demográficas españolas, podrían servir de refugio temporal o definitivo para miles de personas, que en estos momentos necesitan de la mano amiga de los países europeos".

Por este motivo, urgen a las administraciones y organismos públicos a "que adopten las medidas necesarias para agilizar los trámites de acogida, que posibiliten una mejora en las condiciones de esta población afectada".

Las plataformas y asociaciones que integran el movimiento ciudadano de La Revuelta de la España Vaciada, han incidido en que "siempre" son "sensibles a las situaciones de desamparo que sufren muchas personas de todas las nacionalidades y culturas, y que precisan acogida humanitaria, brindan su colaboración para participar con las instituciones y organizaciones especializadas en la gestión del plan de acogida del Estado, ofreciendo la cooperación de estos territorios para la inclusión de las personas refugiadas ucranianas en sus pueblos y ciudades".