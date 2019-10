Espinosa de los Monteros: "Nos dicen que es imposible echar a Sánchez, pero ya lo hicimos con Díaz y Carmena"

Publicado 18/10/2019 22:21:08 CET

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha advertido hoy a los que creen que es "imposible" echar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que también lo decían de Susana Díaz en Andalucía y de Manuela Carmena en Madrid, y Vox "lo hizo posible".

"Ahora vamos a por la tercera", ha señalado en Valladolid durante su intervención en un acto de partido en el que también ha intervenido la portavoz en la en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y el candidato al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez, ante cerca de medio millar de simpatizantes de la formación que han recibido a los dirigentes al grito de ¡Viva España!

En un discurso de más de 40 minutos con guiños continuos a la ciudad y apelando al compromiso de los militantes, Espinosa de los Monteros ha enarbolado la bandera del "patriotismo", que entiende como la defensa de "la esencia" de lo que uno es. En este punto ha insistido en la idea de la 'grandeza de España' que está en peligro porque hay "mucho enemigo de la unidad en España" y "de la libertad", de la "igualdad" que quiere imponer "un burka ideológico".

"Los mayores enemigos de España no vienen de fuera, sino que los tenemos aquí y durante demasiado tiempo les hemos dejado todo el campo para tomar la hegemonía cultural. Pero a partir de ahora, hay una herramienta para defender estas ideas al servicio de España: Vox", ha espetado.

Por eso ha hecho un llamamiento a votar a la formación frente a "las otras cinco opciones que van a apoyar a Sánchez" puesto que, a su juicio, "PSOE, Iglesias, Errejón y Rivera ya lo han dicho y hasta el Partido Popular, bajo la nomenclatura del desbloqueo, está hablando de ponerse de acuerdo con Sánchez".

"Aunque en estas elecciones del 10 de noviembre va a haber el mayor abanico de opciones que ha habido nunca, con seis partidos de ámbito nacional, hay cinco opciones que van a apoyar a Sánchez y solo una que no", ha explicado Espinosa de los Monteros, quien se ha marcado el reto de "bloquear" a Pedro Sánchez haciendo "la oposición más dura"

En este punto, ha advertido a los que creen que es "imposible" echar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que también lo decían de Susana Díaz en Andalucía y de Manuela Carmena en Madrid, y Vox "lo hizo posible". "Nos encanta Susana porque con ella empezó todo", ha ironizado.

"Son el consenso progre, y esa palabra nunca trae nada bueno a este país", ha insistir en que representan el marxismo, "la ideología que más daño ha hecho en la historia de la humanidad". En este punto, ha avisado de que si se sigue "permitiendo que crezca, España estará en un riesgo muy grave" puesto que "viene una recesión a nivel mundial".

Por ello, ha asegurado que "o se empiezan a recortar los gastos superfluos del Estado del Bienestar de políticos de tres al cuarto y de la grasa que sobra en la administración, o esos partidos incapaces de someter al Estado a una pequeña dieta pondrán nuevos impuestos, peores servicios y mayor deuda".

CATALUÑA

También se ha referido a la situación en la que se encuentra Cataluña tras la sentencia del procés. Así, ha lamentado que haya un Gobierno "entregado a la rebelión" y que ha permitido tomar la calle a "grupos terroristas"

"No entiendo que no haya intervención, que no se haya restablecido el orden, pero están con sus cálculos electoralistas y encuestas, y éstas lo que dicen es que estamos hartos, que va a acabar habiendo una desgracia. Si todos los españoles somos iguales, los barcelonesas también tienen derecho a vivir en paz y tranquilidad", ha continuado.

En este punto ha alertado del peligro de los "equidistantes" y los "tapadillos", el "gran problema" de España en los últimos 40 años porque están permitiendo a la izquierda aplicar su "rodillo ideológico". No obstante, ha asegurado que todavía hay "esperanza", porque si después de estos 40 años "media Cataluña no ha plegado" es que "hay futuro".