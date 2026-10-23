Ester Muñoz encabeza la lista del PP de León con Ricardo Gavilanes como número 2 y Silvia Franco va al Senado

Archivo - El procurador del PP Ricardo Gavilanes interviene durante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad, en el Parlamento autonómico, a 29 de agosto de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). A lo lar - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, volverá a encabezar la lista del Partido Popular por la provincia de León de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre --ya ocupó el número uno de la papeleta electoral en los comicios de julio de 2023--.

Además el Partido Popular de León ha elegido como número dos de la lista al Congreso a Ricardo Gavilanes, procurador por León desde 2019 y portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde septiembre de 2024 hasta el fin de la legislatura tras la marcha de Raúl de la Hoz al Parlamento Europeo.

El número tres de la lista del PP al Congreso de los Diputados es para Lidia Pilar Coca, concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada que preside el 'popular' Marco Morala, y el cuatro para Manuel Herrero Guerra, alcalde de Prioro. Salvo el número uno, el PP de León ha renovado toda la lista al Congreso de los Diputados que en 2023 integraron Ester Muñoz, Silvia Franco, Alejandro Barrera y Begoña Abella.

También ha planteado cambios en la lista al Senado, que encabezará la hasta ahora diputada Silvia Franco, mientras que Antonio Silván pasa al número dos de la lista elaborada por el Comité Electoral Provincial. El puesto número tres de esa lista será para María Asunción Mayo que figuró en segundo lugar en los comicios de 2023 respecto al que sale Jorge García.