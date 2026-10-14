Esther Peña encabezará la lista al Congreso y Luis Tudanca la del Senado por el PSOE de Burgos el 29N

Los integrantes de las listas del COngreso y Senado por Burgos - PSOE

BURGOS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actual secretaria general provincial del PSOE de Burgos, Esther Peña, será la cabaza de lista al Congreso de los Diputados por la formación socialista en la provincia de Burgos y el que fuera secretario general autonómico, Luis Tudanca, liderará la lista al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Ambos han obtenido el respaldo de las agrupaciones burgalesas y aspira a encabezar la candidatura al Senado por Burgos.

Tras las votaciones de las asambleas locales, el comité provincial y la ejecutiva han ratificado la decisión de los órganos locales y tanto Peña como Tudanca han sido confirmados.

A partir de ahora, este viernes, 16 de octubre, se reunirá reunión de la Comisión Federal de Listas, y un día después tendrá lugar la aprobación definitiva prevista en el Comité Federal del PSOE, en Fuenlabrada.

En la lista que ha aprobado el Comité Provincial tras la celebración de la comisión ejecutiva provincial del partido, repite como número dos al Congreso Álvaro Morales, y le siguen la secretaria general de Aranda de Duero, Amparo Simón, con el número tres y el secretario de Comunicación del PSOE de Burgos, Eduardo Martín, en el número cuatro.

Como suplentes integran la lista, en este orden, la secretaria general de la agrupación local socialista de Medina de Pomar, Nerea Angulo, el coordinador comarcal del PSOE de Lerma, José Luis Aragón, y la secretaria general del PSOE de Valle de Mena, Lorena Terreros.

En cuanto a la lista del Senado, acompaña a Tudanca, como número dos, la secretaria general del PSOE de Miranda de Ebro y alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, mientras que el secretario de Sanidad del a Comisión Ejecutiva Autonómica, Jesús Puente, ocupa el tercer puesto.

El primer suplente de Tudanca en la lista es el hasta ahora senador socialista por Burgos, Miguel Ángel Adrián; Eusebio Martín se propone como el primer suplente de Hernando y Sonia González la de Puente.