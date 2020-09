Se estudian restricciones en Palencia y su mantenimiento o levantamiento en Valladolid y Salamanca

Preocupa la evolución de Medina y Carpio en Valladolid y Miranda en Burgos, aunque por el momento no se contemplan confinamientos

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad abordará en la tarde de este martes con el alcalde de Palencia, Mario Simón, la posibilidad de aplicar medidas restrictivas en el municipio para contener la expansión del coronavirus similares a las implementadas en Valladolid y Salamanca, cuyo mantenimiento o levantamiento en ambas, ante la tendencia positiva que presenta la enfermedad en ellas, se analizará también en una reunión con sus consistorios.

Así lo ha avanzado la consejera, Verónica Casado, quien ha evitado anunciar la adopción o levantamiento de estas medidas hasta la celebración este mismo martes de los encuentros con los responsables municipales.

Casado ha reconocido la "preocupación" de la Junta por la evolución al alza de la COVID-19 en la capital palentina --en el conjunto de la provincia se encuentra contenida--, mientras que en el caso de Valladolid y Salamanca --afectadas por medidas restrictivas desde el 3 de septiembre-- ha subrayado su "tendencia positiva".

Por otro lado, ha destacado también la preocupación por la situación en los municipios vallisoletanos de Medina del Campo y El Carpio, así como por el burgalés de Miranda de Ebro, con cuyos regidores se han mantenido contactos en los que se han planteado también posibles medidas que eviten más casos y tener que llegar al confinamiento.

En cualquier caso, Verónica Casado ha subrayado que de momento ninguno de estos municipios precisa de confinamiento, ya que no existe una clara transmisión comunitaria. Actualmente la Junta no contempla, como ha señalado la consejera, ningún nuevo confinamiento más allá de los vigentes.

A día de hoy no hay ningún municipio o zona básica de salud con transmisión comunitaria, ha subrayado Casado, que ha reconocido, no obstante, que esto "cambia en muy pocas horas".

EVOLUCIÓN DE LOS CONFINAMIENTOS

Por otro lado, ha reseñado la tendencia "estable" que presentan Íscar y Pedrajas de San Esteban en Valladolid, mientras que en Sotillo de la Ribera (Burgos) se aprecia una "clara mejoría" y en el caso de Pesquera de Duero, también en Valladolid, "empieza a verse mejoría", aunque "es pronto para sacar conclusiones".

Verónica Casado ha subrayado que "ni mucho menos" el confinamiento aplicado a estos u otros municipios anteriormente "es un castigo", sino que responde al objetivo "fundamental" de disminuir el número de nuevos casos y "frenar la transmisión".

Asimismo, ha advertido de que una vez se confirma la mejoría tras dicho confinamiento, no se puede volver a un comportamiento similar al anterior para no volver "a una situación de partida". "Cuando en un municipio establecemos una serie de medidas y hay mejoría, no volvemos a una situación normal, debemos seguir cuidándonos", ha enfatizado.

En la capital leonesa, cuya situación preocupaba la pasada semana, se ha constatado una "evolución positiva", mientras que en el conjunto de la provincia la situación está "contenida" con una "tendencia al descenso". Sin salir de ella, el Bierzo registra un "discreto aumento", aunque como ha recalcado la consejera, esta comarca parte de una situación "muy contenida".

Por lo que se refiere al resto de provincias, Casado ha indicado que Ávila presenta un alza discreta; Burgos, un descenso; Salamanca, descenso, al igual que Segovia; Soria, contenida; Valladolid, leve descenso, y Zamora, alza.

En cualquier caso, ha insistido en que se mantiene un "aumento de casos progresivo" en el conjunto de la Comunidad, con un "descenso leve" del ritmo de contagios.

SITUACIÓN EN HOSPITALES

Por lo que se refiere a la situación de los hospitales y centros de salud, ha destacado el 82 por ciento de ocupación de camas UCI en Palencia --con cinco de las 14 camas ocupadas por COVID--, una preocupación que se extiende a los dos hospitales públicos de Valladolid, mientras que en el caso de Salamanca esta incidencia "ha bajado".

La consejera ha explicado que todavía existe "margen de actuación", con la posibilidad de extender estas unidades, pero ha abogado no "mantener todo el tiempo posible" la actividad normal de los hospitales y no dedicarlos por completo a UCI extendidas.

Las obras emplazadas para este fin en los hospitales estarán concluidas, como ha indicado, el 30 de septiembre, a lo que se suma la actuación en el antiguo Río Hortega de Valladolid para convertirlo en centro de referencia ante ésta y futuras pandemias. Dichas instalaciones cuentan ya con 50 camas preparadas por si fueran necesarias, número que se irá incrementando con unos trabajos que "van bien", como ha apuntado.

También ha destacado la actividad "muy elevada" que soporta la Atención Primaria, por lo que ha hecho un llamamiento a la población para hacer un "uso razonable" de este servicio.

También ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que extremen la precaución, ya que si bien no forman un factor de riesgo, sí lo son a nivel "social y económico". "Si hay un impacto importante sobre la economía, son los que lo van a sufrir, nos tienen que ayudar", ha enfatizado.