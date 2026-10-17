Evacuado un varón tras sufrir una picadura de insecto en La Senda de los Mil Colores en Cepeda (Salamanca) - JCYL

SALAMANCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha sido evacuado al Complejo Asistencial de Salamanca tras sufrir la picadura de un insecto y presentar dificultades respiratorias cuando se encontraba en la Senda de los Mil Colores, en el término municipal de Cepeda (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 12.50 horas que solicitaba asistencia para el varón.

El gestor ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha efectuado una primera valoración e indicado al alertante cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, encargado de coordinar el incidente.

Este último ha localizado la ubicación exacta de la víctima y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. Asimismo, se ha avisado a la Guardia Civil.

A su llegada, el equipo de rescate ha encontrado al hombre atendido por efectivos de la Guardia Civil, personal de Cruz Roja y el equipo médico del helicóptero medicalizado de Sacyl.

Tras colaborar en la asistencia sanitaria, los rescatadores han colocado al varón en una camilla y lo han porteado hasta la carretera, donde le esperaba una ambulancia de soporte vital básico que lo ha trasladado hasta Cepeda.

En esta localidad esperaba el helicóptero medicalizado de Sacyl, que ha evacuado al hombre al Complejo Asistencial de Salamanca.