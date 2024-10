Una exposición en Valladolid invita a sumergirse en el "surrealismo fantástico" de David Lynch

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión de Valladolid invita a sumergirse en el "surrealismo fantástico" del artista y cineasta David Lynch a través de una exposición multidisciplinar e inmersiva que destaca la "imagen plástica" presente en los fotogramas de sus películas.

La exposición, titulada 'El surrealismo fantástico de David Lynch', se podrá visitar de forma gratuita hasta el 9 de diciembre y coincidirá con la 69 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), tal y como ha destacado la concejala de Cultura, Irene Carvajal, en la presentación de la muestra.

La edil ha subrayado que la muestra pretende poner en valor la figura del cineasta, quien fue "influido por su formación creativa y artística" como licenciado en Bellas Artes, por lo que la exhibición incluye fotogramas de sus películas, pero también litografías, fragmentos audiovisuales y experiencias inmersivas temáticas.

Al respecto, la comisaria de la exposición, Antonella Montinaro, ha resaltado que la muestra, que ya ha pasado por salas de otras ciudades, "ha ido creciendo con ella" y pretende destacar también la faceta de Lynch como artista plástico, a lo que se ha dedicado más en los últimos años.

Asimismo, ha indicado que la propuesta "está pensada para ser didáctica" y tiene como "tesis" incidir en cómo la "imagen plástica", de los cuadros, pinturas o grabados, "se puede intercambiar o sustituir con los fotogramas de las películas" del cineasta estadounidense.

En concreto, el recorrido de la muestra comienza con un primer apartado dedicado al surrealismo y su reflejo en el séptimo arte, se trata de una instalación inmersiva que, a través de espejos y fotogramas de películas de Fernand Leger, Marcel Duchamp, Rene Clair, Man Ray o Luis Buñuel, invita al visitante a introducirse en el imaginario surrealista de las primeras vanguardias del siglo XX y descubrir su influencia en el cine de Lynch.

Posteriormente, la exposición se sumerge en el universo del cineasta desde su trabajo en la gran y en la pequeña pantalla hasta su obra plástica o su relación con la música, de modo que se presentan algunos de sus primeros cortometrajes de los años 60, con especial atención a 'Six men getting sick'.

Tras ello, la exposición se zambulle en la filmografía de Lynch, representada en esta propuesta a través de películas como 'The Elephant Man' (1980), 'Dune' (1984), 'Blue Velvet' (1986), 'Fire Walk With Me' (1992) o 'Mullholand Drive' (2001), entre otras.

'TWIN PEAKS'

De este modo, fotogramas, posters, fotografías, fotocromos y proyecciones audiovisuales de escenas claves presentan en esta propuesta los argumentos estéticos empleados por Lynch en su obra, y entre ello destaca la atención que prestaba a la música, por lo que el espacio de la sacristía ofrece una experiencia sonora a través de las piezas compuestas por Angelo Badalmenti, estrecho colaborador de Lynch, y vinculada a serie 'Twin Peaks'.

Precisamente, esta serie de televisión, que catapultó a la fama entre el gran público a Lynch, protagoniza otra parte de la muestra en la primera planta, donde se recrea el ambiente de la famosa 'logia negra' de su argumento.

Por último, la exposición presenta la faceta de David Lynch como artista plástico con la exhibición de dos series realizadas por él, 'Paris Suite', que consta de doce litografías inspiradas por una serie de dibujos que realizó en post-it durante los años 70 y 80, y 'Women', con siete litografías.

Se trata de trabajos principalmente monocromáticos y deliberadamente primitivos, en los que el artista introduce palabras como muestra de sus pensamientos o presentadas como formas, sombras y texturas.