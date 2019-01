El exrector de la USAL Daniel Hernández Ruipérez recibe la Medalla de la institución académica

Publicado 28/01/2019 14:45:51 CET

SALAMANCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exrector de la Universidad de Salamanca (USAL) Daniel Hernández Ruipérez ha recibido este lunes la Medalla de la institución académica, durante el acto de celebración en el Estudio de la festividad de Santo Tomás de Aquino.

En una sesión en la que el profesor del Departamento de Física Aplicada Santiago Velasco Maíllo ha pronunciado la lección 'Apuntes sobre divulgación científica', también se han ofrecido otros reconocimientos.

Por ejemplo, en el apartado de distinciones, la USAL ha procedido a la entrega del Premio Nacional de Investigación en Cáncer 'Doctores Diz Pintado', los de la Fundación Grünenthal, la Cátedra Fiiperva y los premios de las Fundaciones de la Universidad

También, en la sesión en el Paraninfo, presidida por el rector, Ricardo Rivero, el Estudio ha procedido a la investidura de nuevos doctores, según el ceremonial tradicional, en la que fueron revestidos con las insignias doctorales por sus padrinos y madrinas, primero el birrete, luego el anillo y finalmente el libro abierto y cerrado.

Los 15 estudiantes pertenecen a las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Medicina, Farmacia, Economía y Empresa, Psicología, Ciencias Sociales, Biología, Ciencias Químicas, Educación, Filología, Geografía e Historia, Traducción y Documentación, y de las Escuelas Politécnica Superior de Ávila y Universitaria de Enfermería y Fisioterapia.

A continuación, el rector ha dado paso a la entrega de la Medalla de la Universidad de Salamanca y el bastón de mando al anterior rector, Daniel Hernández Ruipérez, tras la lectura del acuerdo del Consejo de Gobierno por parte del Secretario General.

Después, ha llegado el momento de los galardones universitarios, el primero en entregarse ha sido el VIII Premio Nacional de Investigación en Cáncer 'Doctores Diz Pintado' en reconocimiento al esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la investigación oncológica del mejor joven investigador a Raúl Rabadán.

A continuación, la USAL ha otorgado dos de los premios de las fundaciones de la Universidad de Salamanca. El Premio 'Dr. Moraza' en su XIV edición, a la mejor tesis doctoral leída en la USAL durante el año 2018, a Cristina Jiménez Sánchez por 'Caracterización molecular de la Macroglobulinemia de Waldenström: Implicaciones en el diagnóstico, pronóstico y transformación histológica'.

En cuanto al Premio de Medicina 'Dr. Gonzalo García Rodríguez', ha sido para Emiliano Rodríguez Sánchez; el Premio de Educación 'Perfecta Corselas', para Jesús García Espinosa; el Premio de Pintura 'Segundo Vicente', para Vicente Herrero Marcos, y la Beca Fundación Rafael de Unamuno, en su convocatoria de 2018, para Marta García Gasco.

Del mismo modo, se han concedido los Premios a la 'Investigación en Dolor 2018' de la Cátedra Extraordinaria del Dolor 'Fundación Grünenthal' de la Universidad de Salamanca al estudio 'Mechanistic Differences in Neuropathic Pain Modalities Revealed by Correlating Behavior with Global Expression Profiling' en la categoría de investigación básica, premio que ha recogido Enrique Cobos; y al trabajo 'OPRM1 influence on and effectiveness of an individualized treatment plan for prescription opioid use disorder patients' en la de investigación clínica, que ha recibido Javier Muriel.

Además, el director de la Cátedra Fiiperva, Juan Florencio Macías, ha otorgado el Premio de la Cátedra de la Fundación Iberoamericana para la Investigación y Prevención de las Enfermedades Renales y Cardiovasculares a Carmen Rosalía Hernández Delgado, R. Hernández Pérez, Y. Rojas González, N. Montesinos Sánchez, I. Parrilla Suárez, C. L. García Cabreran y A.V. Catilla Martínez; y a Daniel Fernandez Bergés y N.R. Robles Pérez-Monteoliva.