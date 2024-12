El "extraño" incendio en el Teatro Lope de Vega de Valladolid se queda en un"pequeño susto"

Zarandona avisa de que es "difícil" determinar la causa del fuego y que se tendrá que aumentar la cautela

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha afirmado que el incendio en el interior del Teatro Lope de Vega de Valladolid se ha quedado en un "pequeño susto" con "muy pocos daños" materiales y ha avisado de que es "difícil" determinar el origen y la causa, si bien se descarta que estas sean eléctricas porque el edificio no tenía electricidad.

Así lo ha manifestado el concejal en declaraciones recogidas por Europa Press frente a la fachada del espacio cuyo interior sufrió un incendio sobre las 3.00 horas de este miércoles, 4 de diciembre, lo que obligó a desplazar cuatro dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid con más de una veintena de efectivos para sofocarlo.

El fuego, que se declaró entre la primera planta y la segunda, en "los palos que estaban en el entramado de los muros" , ha dañado una viguería y el entablado de un pavimento en las zonas de los deambulatorios que rodean la caja escénica", zonas "no valiosas" que iban ser "demolidas" para adaptarlas "a las condiciones que requiere un espacio público de estas características" en la actualidad, ha precisado el edil.

En este sentido, ha puesto en valor la "pronta actuación" de los servicios del Ayuntamiento, que han ayudado a que los daños materiales sean "muy pocos" cuando "podrían haber sido mayores".

El incendio ha quedado así en un "pequeño susto" del que, "en este momento", es "complicado" definir el origen o la causa, tal y como le han transmitido al concejal los Bomberos, quienes "son muy prudentes" al no tener "constancia de cómo han sido las cosas", ha manifestado.

"En algunos días nos podrán decir su opinión, pero me temo que en este caso será una opinión, porque tampoco adivinaban cuál podía haber sido la causa. Se entiende que cualquier suceso como esto tiene que tener un origen, pero no podemos determinarlo en este momento", ha insistido Zarandona.

No obstante, ha precisado que no ha sido un incendio por causas eléctricas porque "no había electricidad". En este sentido, ha detallado que cuando se empezó la intervención se quitó la instalación eléctrica antigua y que los alimentadores eléctricos se desconectaron a las 18.00 horas, cuando el encargado de la obra abandonó el lugar.

Zaradona ha subrayado que las empresas que participan en la obra de rehabilitación son "de la máxima responsabilidad" y tienen "conocimiento" sobre las labores, así como la que está haciendo las demoliciones "sabe muy bien cómo funcionan estas cosas".

Sobre el encargado, ha añadido que le consta que cumple con "protocolos rigurosos" en la intervención, en la que hay "un control de seguridad y salud absolutamente férreo", y que dejó la obra a la mencionada hora apagando la corriente.

"PELIGROSO" POR SU ANTIGÜEDAD

En este contexto, ha advertido de que el edificio ya es por sí uno "peligroso" por su antigüedad, ya que por ello "no cumple con medidas de seguridad", motivo por el que la demolición se estaba llevando a cabo como si fuese una intervención "de cirujano", "operando minuciosamente".

"Miren, en los edificios históricos, por sus propias características y estructura de madera, a veces suceden episodios incontrolables y a veces muy difíciles de prever", ha indicado Zarandona, para incidir en que esta mañana se ha revisado el protocolo de la obra.

En el marco de este protocolo, ha ahondado, "se riega, se monja y se humedece cómo debe de hacerse toda la estructura de madera cuando se actúa con cualquier maquinaria que produzca calor".

Por otro lado, el concejal ha advertido de que este suceso "ha aumentado la peligrosidad a la hora de demoler", debido a la "pérdida de sección de algunas de las vigas", lo que obligará a "tener cuidado", si bien, ha destacado, "está todo controlado".

De este modo, "no va a haber retrasos en los plazos" ni "ninguna afección a la obra". "El teatro sigue allí, no ha sufrido ningún daño, las obras van a seguir con toda normalidad", ha insistido, para reiterar esa necesidad de "cautela" ante las intervenciones en edificios históricos con peculiaridades".

Asimismo, ha llamado a la ciudadanía a la "tranquilidad" y ha asegurado que un episodio como este, "realmente extraño", "no va a volver a suceder".

"SUCESO FORTUITO"

Respecto a las críticas del PSOE por la foto del alcalde, Jesús Julio Carnero, junto a las bomberos en la intervención en el incendio, Zarandona ha lamentado que "en vez de estar ayudando y apoyando", el Grupo Municipal Socialista "lo critica todo".

Igualmente, ha informado de que no se ha abierto una investigación de oficio en el Ayuntamiento de Valladolid por este suceso al considerarlo uno "menor" en el que "no hay ningún daño". "Es un suceso fortuito", ha sentenciado.

Por último, respecto a críticas de los vecinos por la altura de la caja escénica, el concejal ha defendido que esta requiere de un tamaño lo "suficientemente grande" como para "poder albergar los montajes que hoy en día se hacen".

"Sería absurdo gastarse lo que municipalmente nos estamos gastando en un teatro para que al final no pudiera albergar cualquier tipo de oferta", ha apostillado, para advertir de que hay "preocupación" por la "falta de conocimiento".