Familias de alumnos con necesidades educativas especiales se concentrarán este miércoles frente a las Cortes de CyL

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Familias de alumnos con necesidades educativas especiales se concentrarán frente a las Cortes de Castilla y León el próximo miércoles 25 de mayo a las 11.00 horas para reclamar a la Junta que "cumpla lo acordado" en 2016, cuando señalan que se aprobó por mayoría absoluta la puesta en marcha de un servicio de enfermería itinerante en cada municipio con Aula Sustitutiva.

Tras la concentración, acompañarán a la presidenta de la Asociación de Enfermería y Salud Escolar, Maite Albillo, hasta la Consejería de Educación, dónde se hará entrega de las más de 50.000 firmas recogidas en reclamo de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos del mundo rural.

También asistirán representantes de sindicatos de educación y sanidad, así cómo distintas asociaciones, además del diputado provincial de Toma la Palabra en Valladolid Marcos Díez, quien presentó en el Pleno de marzo de la Diputación una moción, aprobada por consenso, para instar a la Administración autonómica a cumplir con su compromiso.

También prevén que asistan el secretario de Ciencia y Universidades del PSCyL, Fernando Pablos Romo, y el procurador en el Parlamento autonómico por Unidas Podemos, Pablo Fernández.

Remedios Navas, una de las madres afectadas por esta situación que ha colaborado para organizar la concentración, ha explicado a Europa Press que se sumarán también colectivos de hemofílicos, diabéticos y otras asociaciones, con el objetivo de transmitir la idea de que lo "importante no es segregar a los alumnos, sino incluirlos", dado que con la nueva normativa del Gobierno de PP y Vox se pretende, a través de una prueba si los niños pueden optar o no a entrar en una institución educativa que cuente con el servicio requerido.

En el caso de que la respuesta sea favorable, continúa Navas, la solución que dan para las personas que viven en el mundo rural, donde los centros no cuentan con la figura de le enfermera para necesidades especiales, es que el niño se matricule en un colegio de la capital que pueda prestar dicho servicio, y eso "si hay suerte y se consigue plaza, porque si no te invitan a matricularte en una institución concertada, con los consiguientes costes de desplazamiento y aumento de la inversión en la educación que ello conlleva".

En "muchos casos" lo que señalan que termina pasando es que hacen responsables a los profesores de los centros que no cuentan con esta figura especializada, ha recalcado Navas, algo que no es "oportuno" porque no cuentan con la formación necesaria para ello.

En el caso de su familia, viven en un pueblo en el que no existe esta figura de servicio de enfermería de necesidades especiales en los centros, por lo que en casos como este habría que llevar a los alumnos a un colegio de la capital que corre a cargo de las familias y es "precisamente ahí donde se produce la segregación, ya que pretenden ponerlos en un centro determinado para que lo lleves allí y a las familias les quitan la libre elección".

En este sentido, y para poder llegar a un consenso con las fuerzas políticas para encontrar una solución a esta situación, han solicitado reunirse con el Partido Popular y Vox, que por el momento han hecho "oídos sordos", si bien ya tienen concretadas reuniones con Unidas Podemos y el Partido Socialista de Castilla y León.