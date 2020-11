Federación Empresarial Segoviana exige ayudas "directas y urgentes" a las empresas afectadas por el nuevo cierre

SEGOVIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS -

La Federación Empresarial Segoviana ha exigido "la dotación inmediata de ayudas directas" a las empresas afectadas por las nuevas medidas de restricción anunciadas este martes por el presidente de la Junta de Castilla y León, y que entre otros aspectos decreta el cierre a partir del viernes de los establecimientos de hostelería restauración, además de gimnasios, centros deportivos, centros y parques comerciales.

"Llevan meses afrontando una crisis durísima y estas nuevas restricciones pueden suponer el cierre definitivo de muchas empresas, que ya no aguantan más. Y desde FES lo que pedimos es una batería de medidas que impidan ese cierre. No hablamos ya de moratorias ni periodos de carencia; la situación es tan excepcional que requiere ayudas directas y exenciones de tasas e impuestos, porque si no pueden tener ingresos es imposible que puedan hacer frente a estos pagos", según ha señalado el presidente de la Federación, Andrés Ortega, a través de una nota de prensa remitida a Europa Press.

Cualquier nueva limitación o restricción a la actividad económica "debe ir acompañada de inmediatas medidas de apoyo a las empresas, la inversión productiva y el empleo, pues si no se reacciona a tiempo, nos enfrentamos a una situación crítica y catastrófica", ha aseverado Ortega.

En su opinión, el planteamiento de tales medidas "debe hacerse al mismo tiempo que el anuncio del cierre, sin más demora, con el fin de minimizar a corto plazo los daños sufridos, pero al mismo tiempo se contemple su recuperación en el medio y largo plazo".

"Tan importante es la urgencia de las medidas como su agilidad a la hora de la tramitación, sin que un complejo entramado burocrático impida de facto a los empresarios acceder a esas ayudas", ha añadido.

A su juicio, "no se puede dejar caer a tantas empresas de sectores tan significativos en nuestra economía como la hostelería y el turismo, que además generan una actividad indirecta a su alrededor que también está sufriendo graves consecuencias". "Hay que actuar ya y de forma decidida", ha concluido.