La Feria de la Trufa de Soria reconoce a Elena Arzak y consolida su objetivo de potenciar el 'diamante negro '

ABEJAR (SORIA), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Trufa de Soria en Abejar ha abierto este sábado las puertas de su 19ª edición, en la que se ha entregado la VII Trufa de Oro a Elena Arzak, por ser uno de los primeros restaurantes en trabajar la Trufa Negra, y donde se ha puesto de manifiesto el objetivo con el que nació hace casi dos décadas, de potenciar este 'diamante negro' que por aquel entonces era casi un producto desconocido.

El alcalde en funciones de Abejar, Diego Pérez; el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano o la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, han participado en la apertura de la Feria de la Trufa, inaugurada oficialmente por la consejera de Cultura y Turismo, la soriana Rocío Lucas, y con el periodista gastronómico Javier Pérez Andrés como pregonero.

Elena Arzak, del restaurante Arzak, con tres estrellas Michelin, ha recogido la VII Trufa de Oro, otorgada a empresas y entidades que potencian este producto, como lo hizo su establecimiento, uno de los primeros en cocinarlo.

La galardonada cocinera ha contado que comenzó a comer Trufa con seis años, junto con su hermana, "porque en el restaurante no podía sobrar nada", y fue entonces cuando se enamoró de su aroma.

La chef ha querido compartir el premio con los cocineros sorianos que realizan "un gran trabajo y son embajadores por el mundo de la Trufa" así como con los productores de la Trufa, "contacto con la naturaleza y que consiguen que el ecosistema trufero sigue vivo".

"Amáis vuestra tierra, no queréis perder la identidad, ofrecéis el espíritu de Soria que es envidiable, mi padre no me ha dicho otra cosa que os de las gracias porque le siguen emocionando los premios, no se me va a olvidar el galardón, ni el aroma que se me va a quedar en la cabeza", ha finalizado Arzak.

PUESTA EN VALOR DEL PRODUCTO

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Turismo, Rocío Lucas, ha recalcado que desde su puesta en marcha en 2003 "la Feria ha cumplido sus objetivos de poner en valor este producto y un importante crecimiento consolidándose como referente nacional e internacional" lo que es el "resultado de la suma de esfuerzo de entidades públicas y privadas".

Así, ha recordado que más del 24 por ciento del territorio soriano podría cultivar trufa, en una provincia que cuenta con 1.500 hectáreas de encinas microrrizadas, lo que supone el 30 por ciento de la producción nacional y un ocho por ciento a nivel mundial.

La consejera ha hecho referencia la tercera edición del concurso Cocinando con Trufa del 3 al 6 de marzo así como el Congreso Soria Gastronómica en 2023.

MARCA DE GARANTÍA

Mientras, el alcalde en funciones de Abejar, Diego Pérez, ha recordado los inicios de esta Feria, con el objetivo de poner en valor un producto "que tenía un gran potencial" y que hasta entonces no se había conseguido, y ha subrayado que la Trufa Negra de Soria no podrá competir "si no cuenta con una Marca de Garantía".

En este sentido, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha pedido competir "no en cantidad sino en calidad" algo que solo se consigue con una Marca de Garantía que debe seguir los pasos de productos como el Torrezno de Soria.

Serrano ha señalado que la Diputación de Soria lleva 25 años apoyando y potenciando este producto de gran "valor cultural, turístico y gastronómico", con más de un millón de euros para ayudas al cultivo e inversiones.

PLAN DE RECUPERACIÓN Y PERTE

En su intervención, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha animado a "utilizar todas las herramientas que el Gobierno de España pone a disposición de los núcleos rurales y de sus agentes de desarrollo, sobre todo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el PERTE Agroalimentario".

Este PERTE Agroalimentario, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero, se concibe como un "conjunto de medidas para reforzar el desarrollo de la cadena agroalimentaria y dotarla de las herramientas necesarias para afrontar los retos medioambientales, digitales, sociales y económicos de la próxima década".

Barcones ha destacado también "el papel que juegan los recursos naturales en el desarrollo de los pueblos sobre todo en una comunidad autónoma y en un país que sigue siendo eminentemente rural" por lo que la Trufa "es uno de estos recursos que hay que saber explotar".