El Festival de Literatura de Jaipur congregará en Valladolid a 28 ponentes y 13 artistas

Disciplinas como la literatura, la música, el cine y la gastronomía se darán la mano en la segunda edición del JLF Valladolid, el Festival de Literatura de Jaipur en España, que congregará a un total de 28 ponentes y 13 artistas en la ciudad entre el 13 y el 16 de junio.

La plaza del Libro del Campo Grande albergará los diálogos, mientras que la Pérgola servirá de escenario para conciertos y talleres, según ha indicado la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Entre los participantes de esta edición se encuentran el nobel de economía Abhijit Banerjee, el cineasta Shekhar Kapur, el actor Jordi Mollà, los escritores Vikas Swarup y Santiago Roncagliolo, la restauradora Asma Khan y la periodista Christina Lamb.

Así, la programación previa arrancará el jueves 13, a las 11.30 horas, en la IE University de Madrid. Esta sesión inaugural, que lleva por nombre 'Muros y puentes', en la que se analizará la situación geopolítica actual, con las guerras de Ucrania y Gaza como telón de fondo, y posibles soluciones encaminadas hacia la paz.

La actividad contará con la participación de la periodista británica Christina Lamb, corresponsal en Oriente Medio de The Sunday Times y coautora del libro 'Yo soy Malala'; el novelista y diplomático indio Vikas Swarup, autor de la novela '¿Quiere ser millonario?'; el reportero, editor y columnista Roger Cohen, corresponsal de The New York Times en Oriente Medio; y el rector Internacional y profesor de Relaciones Internacionales de IE University en Madrid Manuel Muñiz.

Esa misma tarde, a las 19.00 horas, la acción se trasladará a la Casa de la India de Valladolid con la conversación 'La civilización de la India mogol', donde el historiador y codirector del festival, William Dalrymple, junto al profesor titular del departamento de Historia Antigua y Medieval de la Universidad de Valladolid, Enrique Gavilán, analizará el reinado del emperador mogol Akbar el Grande, que unificó el subcontinente indio y adoptó una política de conciliación y diplomacia entre las distintas culturas y religiones presentes en el territorio.

PROGRAMACIÓN DEL RESTO DE LAS JORNADAS

La programación de la jornada del viernes contará con un concierto de Vanesa Muela en la plaza del Libro, a las 18.00 horas. Más tarde, a las 19.30, se celebrará el diálogo 'Invocando a la musa' entre la escritora y periodista india Tishani Doshi, ganadora del premio Forward Poetry para autores emergentes en 2006; la escritora y traductora Nuria Barrios; el veterano poeta y ensayista Antonio Colinas, ganador del Premio Nacional de Literatura en 1982, y la profesora, investigadora y ex directora general del Departamento de Educación y Cultura de la Presidencia del Gobierno de España, Marifé Santiago.

Así, el sábado tendrá lugar en la mesa redonda 'Múltiples Feminismos: mujeres escritoras, mujeres lectoras', a las 11.45 horas, que reunirá a la socióloga experta en igualdad Cristina Guirao; la novelista, codirectora y cofundadora del JLF Namita Gokhale, la periodista Christina Lamb y la autora Tishani Doshi.

Igualmente, en esta jornada se reflexionará sobre los retos de la inteligencia artificial en relación con la generación de obras y textos, todo ello de la mano del traductor y profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra José Francisco Ruiz Casanova; la profesora titular de la Universidad de Valladolid María Teresa Sánchez; el profesor de literatura y escritura creativa de la New York University de Abu Dabi Paulo Lemos Horta, y el doctor en Filosofía y Filología Sánscrita Óscar Pujol, director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi.

La última jornada del JLF Valladolid se desarrollará de forma íntegra en la plaza del Libro, con un concierto de Rajnandini, cantante de música clásica indostánica, a las 11.00 horas.

La cocina centrará el primero de los diálogos de la mañana, que, a las 11.45 horas, sentará en el Campo Grande a la restauradora india afincada en Reino Unido Asma Khan, y el cocinero Marc Segarra. Sanjoy K. Roy moderará esta charla titulada 'Historia de la gastronomía a través de los tiempos'.

El JLF Valladolid se despedirá hasta su próxima edición a las 12.45 horas con la conversación 'Los cuentos de las mil y una noches', que reunirá a Paulo Lemos Horta con el novelista vallisoletano Gustavo Martín Garzo, a quienes moderará la profesora titular del departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Valladolid, Susana Gil-Albarellos.