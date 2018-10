El Festival Tribu de Burgos reunirá a entre 30.000 y 35.000 personas en su quinta edición

Publicado 18/09/2018 17:22:13 CET

BURGOS, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Tribu de la capital burgalesa reunirá a entre 30.000 y 35.000 personas en su quinta edición que se desarrollará hasta 23 de septiembre, según ha avanzado este martes la presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT), Lorena de la Fuente.

De la Fuente, acompañada de María José Romero, en representación de la Fundación Caja de Burgos, y Héctor Aguilar, en representación de la organización del festival, ha remarcado que se trata de una cita multidisciplinar y accesible "única" en España.

El festival, al que el Ayuntamiento destina una aportación de 40.000 euros, el 36 por ciento del presupuesto total, se desarrollará en varios escenarios de la ciudad, como el Museo de la Evolución Humana (MEH), el Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB) y la plaza de San Juan.

Un total de 37 artistas, el 60 por ciento de ellos mujeres, componen la programación de esta edición, cuyo cartel lidera la cantante madrileña Christina Rosenvinge, que ofrecerá un concierto en colaboración con la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, en el que presentará su último trabajo discográfico.

Junto a Christina Rosenvinge, Shirley David y The Silverbacks, José Ignacio Lapido, The Limboos, Delafé, Delaporte, Alice Wonder, Ramon Mirabet, The Mani 'las, The Soul Jacket, Maerm Ladson, Pure Hemp y Penny Necklace harán lo propio sobre los escenario del festival.

La programación se completará con las actuaciones de Brian de Calma, Tatanka Sound System y los Djs Javi Perkins, Ruper, Suize Q., Magic y Momo Sing, mientras que entre las actividades complementarias a las propuestas artísticas destacan varias catas de cerveza y experiencias gastronómicas, en las que participarán cocineros locales como Isabel Álvarez , Chucho Íñiguez y Frenando Mayoral.