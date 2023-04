Los firmantes del Manifiesto piden asistencia a un Villalar más reivindicativo que nunca

VALLADOLID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los firmantes del Manifiesto de Villalar 2023 han rubricado hoy ese documento en Valladolid en un acto en el que han incidido en la necesidad de recuperar el carácter reivindicativo de la fiesta, que este año va a ser más reivindicativo que nunca, frente a lo que han considerado "ataques" del Gobierno de la Comunidad.

Así, el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha recordado que Villalar siempre ha sido un día de "celebración" y "reivindicación" donde la gente de Castilla y León siempre ha defendido este símbolo de una celebración que está recogida en el Estatuto de Autonomía y que "debería seguir siendo la fiesta de todos", frente a un gobierno que "rompe la convivencia, la unidad y los consensos".

Por eso, ha asegurado, el manifiesto reivindica Villalar como "la fiesta de todos" y de un pueblo que está "comprometido desde hace muchos siglos con la lucha por la libertad y los derechos civiles".

En este sentido, ha calificado el manifiesto de este 2023 como el de "la resistencia" de una mayoria de Castilla y León que "no está dispuesta" a ver cómo se atacan los derechos de las mujeres, la convivencia o que no creen en el cambio climático. De la resistencia y de la "esperanza", ha continuado, de una Castilla y León "mejor" y que "no se parece en nada" a la que defienden Mañueco y García-Gallardo y que defiende sus servicios públicos y cree en un futuro mejor.

PODEMOS

Mientras, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, ha resaltado que este Villalar ha de ser "más especial y más reivindicativo que nunca" y ha recordado que en el manifiesto se suma "todo el sector progresista" de Castilla y León que reclama "democracia, fortalecimiento de los servicios públicos y libertades".

Frente a ello, ha censurado un gobierno de "la derecha y la ultraderecha" que está deteriorando "gravemente" la democracia, las instituciones y que ha provocado una "involución" en derechos y libertades.

IZQUIERDA UNIDA

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, ha calificado de momento "relevante" este Villalar 2023, en un momento en el que, a su juicio, la Junta está haciendo "dejación de funciones" y ha asumido un rol de "deshacer" esta celebración.

Por eso, ha animado a todos los ciudadanos a que impulsen esta fiesta y defiendan más si cabe el día de Villalar que, ha recordado, está en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad y que este año recupera su manifiesto "crítico" con el poder en un momento en que este intenta "poner trabas".

SINDICATOS

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, ha incidido en que, de alguna manera, en la actual situación de Castilla y León la fiesta de Villalar vuelve a 1976, donde se reivindicaba libertad y autogobierno.

Ahora, ha dicho, se vuelve a ese momento porque "una parte importante" del Gobierno de la Junta está "autodestruyendo" la Comunidad con la eliminación de las políticas que ayudan a la gente y "desmantelan" la propia administración, como es el caso, ha asegurado, de la Consejería de Empleo.

No obstante, ha asegurado que este comportamiento de la Junta está "uniendo a la sociedad" en esa defensa de la democracia y la libertad. "Este Villalar es especial, empieza una nueva etapa y una nueva unión porque hay un gobierno de derecha y ultraderecha pero hay otra CAstilla y León que resiste a los atropellos".

Mientras, el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha pedido a los ciudadanos que acudan a Villalar porque "más que nunca" se necesita su presencia en la localidad vallisoletana porque desde la Junta y la Presidencia de las Cortes "se ha intentado terminar con la fiesta".

"Estamos peor que nunca en una Comunidad que pierde derechos que ha costado conseguir muchos años y no vamos a ceder ni un milímetro en seguir celebrando Villalar como la fiesta de Castilla y León", ha remarcado.

MANIFIESTO

En el manifiesto los firmantes recuerdan que Villalar está recogida en el Estatuto como fiesta oficial y denuncian que "desde la llegada de la ultraderecha" el PP ha cedido a "sus presiones" y ha reducido la aportación y no ha trasladado el festivo al lunes 24, entre otros.

Además de reivindicar el espíritu comunero, los partidos, sindicatos, asociaciones y movimientos sociales firmantes recuerdan que se trata de una celebración vinculada "con la lucha por la libertad, la democracia, los derechos sociales y el progreso".

"No queremos que nuestra tierra sea el ejemplo de retroceso para el resto de España", añade el manifiesto, para recordar que el 28 de mayo la ciudadanía tiene que demostrar con su voto "el rechazo a las políticas del odio y la confrontación".

El texto incide también en problemas de la Comunidad como la despoblación, "el deterioro" de la sanidad o la situación de las residencias que están "peor" que en el inicio de la pandemia, así como las políticas "pésimas" que reducen "servicios de todos".

Tras denunciar "el machismo" que no reconoce la discriminación a las mujeres, rechaza también las políticas contra el diálogo social y exige el respeto a los acuerdos vigentes.

Asimismo, exige al presidente de la Junta que cese a los responsables de Vox y "rescate al legislativo" para "evitar el deterioro constante de la democracia".

El manifiesto ha sido firmado por PSOE, Izquierda Unida, Podemos, PCCyL, CCOO, UGT, STECYL, STACYL, Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (CAVECAL), Asociación Vecinal Rondilla, Unión de Consumidores de Castilla y León, Consumidores en Acción (FACUA), Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (TRADECYL), Unión de pequeños autónomos del transporte y las Comunicaciones de Castilla y León (UNIATRAMC), Fundación Triángulo, Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Federación de Mujeres Rurales (FADEMUR), Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) y Asociación de Periodistas Feministas (APFCyL).