El Fiscal Superior de CyL preocupado ante el aumento de los delitos sexuales y de odio a través de redes

Sobre la posibilidad de que la Comunidad asuma las trasferencias en Justicia: "A mi edad, no lo voy a ver"

El Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha expresado su preocupación ante el aumento de los delitos sexuales y de odio, sobre todo a través de las redes sociales, y ha tildado de "espeluznantes" los cometidos contra el medio ambiente a través de los incendios forestales.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia de las Cortes, en la que ha expuesto la Memoria de su departamento correspondiente al ejercicio de 2021, Mena se ha felicitado del perfil "medio bajo" de la criminalidad en Castilla y León, donde los delitos más numerosos son contra el patrimonio, si bien el Fiscal Superior también ha alarmado sobre el incremento de la ciberdelincuencia, sobre todo de los delitos de odio, en los que "la palabra precede a la acción", y los cometidos contra la libertad sexual, agresiones y abusos.

Estos últimos han aumentado en un 30 por ciento, ante lo cual el Fiscal Superior ha condenado "que en ocasiones se cometen en grupo y con el fin de alardear ante iguales a través de las redes sociales", y a este respecto ha demandado el "compromiso" de todas las instituciones y una "educación en igualdad" para unir esfuerzos en la lucha contra esta "lacra, sin dar un paso atrás".

Pese a ello, Mena ha recordado que España es "pionera" en la lucha contra la violencia de género y como botón de muestra ha incidido en que cada provincia cuenta con un fiscal delegado en la materia, aunque también ha abogado por la filosofía del "yo sí te creo" antes, durante y después de la formulación de la denuncia contra el agresor.

Con todo, la violencia contra la mujer en Castilla y León se cobró la vida de cuatro mujeres en 2021, una de las cuales ha dejado dos niños huérfanos.

En dicho ámbito, la memoria recoge 75 medidas de prisión provisional por agresiones a parejas o exparejas, 1.241 órdenes de protección (+21%) y se ha incrementado también la instalación de dispositivos de control a agresores, con un total de 101.

El Fiscal Superior también ha denunciado públicamente el incremento de las conductas de acoso en el ámbito escolar entre menores de 14 años y ha extendido su preocupación a los robos en casa habitada (se realizaron 180 calificaciones) y los relativos a tráfico de drogas, con un aumento del 32 por ciento, los específicos de seguridad vial (accidentes de tráfico por consumo de alcohol) y los cometidos contra el medio ambiente, con un aumento del 61 por ciento en las diligencias de investigación (el 85 por ciento fueron archivadas).

En este sentido, Mena ha puesto el acento en los malos tratos contra los animales y, sobre todo, los incendios forestales, materia en la que ha pedido una mayor dotación en medios humanos y materiales tras constatar el aumento de los fuegos en 2021 y su mayor incidencia en 2022, en lo que no ha dudado en calificar como "agresiones espeluznantes" al medio ambiente, "una auténtica pandemia", fruto de la acción intencionada del hombre o de negligencias.

En ese balance, el Fiscal Superior ha destacado que los procedimientos penales aumentaron un 13 por ciento en 2021 con respecto al año anterior, con un total de 89.127 causas incoadas. Además, los fiscales de Castilla y León realizaron 11.311 escritos de calificación (más de un 16 por ciento) y asistieron a 15.274 juicios, al tiempo que incoaron 596 diligencias de investigación.

Por otro lado, un 59 por ciento de las sentencias dictadas por los tribunales fue de conformidad con la acusación pública, datos todos ellos que demuestran una reactivación de la actividad pero sin alcanzar los niveles previos a la pandemia.

La memoria de la Fiscalía Superior también constata que ha aumentado la confianza de la ciudadanía en la actuación del Ministerio Fiscal a la hora de denunciar un delito, siendo los más numerosos los delitos contra la administración pública, sobre todo los de prevaricación.

A lo largo de la hora de comparecencia, Santiago Mena ha aprovechado para resaltar que el amparo y la defensa a las víctimas continúa siendo una prioridad para la Fiscalía.

"Es la Justicia la que tiene que adaptarse a ellas y a sus necesidades", ha enfatizado, quien ha indicado que el Ministerio Público es el "único representante del Estado que llega al último rincón de todos los territorios", y ello a pesar de que Castilla y León, con más de 94.000 kilómetros cuadrados, es la región más extensa de Europa.

En su alocución, Mena también ha aprovechado para lamentar el elevado número de suspensiones de juicios cada año en Castilla y León que, si bien en 2021 se ha reducido, ocasiona un grave perjuicio no solo a los operadores judiciales sino también al justiciable. "Si asumimos que es un mal endémico no estamos en la buena dirección, y hasta ahora no hemos dado con la solución", ha apuntado.

PULLA DE IGEA A VOX Y LAS CORTES

En el capítulo de interpelaciones, todas ellas 'de guante blanco' para alabar en líneas generales la labor de la Fiscalía Superior, el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha confesado su preocupación ante el aumento de los delitos de odio, mediante el empleo de las nuevas tecnologías y los discursos de algún parlamentario regional, en clara alusión al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, aunque también ha denunciado que en materia de violencia de género las Cortes "no pueden estar orgullosas" por no haber iluminado el inmueble con motivo del Día Internacional celebrado el pasado día 25 de noviembre.

El portavoz de UPL-Soria Ya, José Ángel Ceña, ha recordado a Mena con ironía que cuando éste sostiene que la Fiscalía llega a todos los confines del territorio, Soria no está incluida en esa afirmación, y a este respecto ha demandado la actuación de la acusación pública y de la Guardia Civil ante la proliferación de robos de combustible a camiones y tractores en la provincia y también ha reclamado la visita del Ministerio Público a centros residenciales.

Vox, a través de Carlos Menéndez Blanco, ha demandado la mejora de las aplicaciones informáticas, ha criticado la falta de especialización de fiscales en materia de violencia doméstica y que la misma sea asumida por acusadores públicos especializados en violencia de género y ha denunciado igualmente la "ineficacia" del ingreso de menores extranjeros en centros de protección, ya que, como así ha incidido, cuando éstos logran escapar vuelven con sus familiares para seguir ejerciendo la mendicidad o la comisión de robos.

El portavoz del PSCyL en la comisión, Luis Briones, ha demandado una mayor dotación de medios humanos materiales y humanos para el Ministerio Público, ha considerado "insuficientes" los avances en materia de violencia de género, ha reclamado fiscales para Miranda, Aranda, Medina del Campo y Benavente y ha llegado a interpelar a Mena sobre la conveniencia o no de que las trasferencias de Justicia sean asumidas por la Comunidad autónoma.

En su respuesta, al aludido se ha confesado favorable pero solo si ello es para mejorar la situación de la Administración de Justicia en Castilla y León. "A mi edad, no lo voy a ver. Esto, aparte de ser un pequeño chascarrillo, me gustaría verlo pero en unas buenas condiciones".

Mena se refería así a que otras autonomías tienen asumidas las competencias y su situación no es mejor que la de Castilla y León. "Soy un firme defensor de la Constitución, del Estatuto...pero mi pregunta sería, señor presidente, ¿está usted en disposición de suministrarme el expediente Horus? Ahí lo dejo", ha sentenciado el acusador público.

Por último, el 'popular' José Luis Sanz Merino, frente a reformas del Código Penal como la 'Ley del sí es sí', ha defendido una modificación del delito contra la intimidad y la exigencia de nuevos requisitos para la apertura de cuentas en redes y ha brindado a la Fiscalía Superior la máxima colaboración de la Junta.