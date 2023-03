Francisco Vázquez (PP) denuncia que CyL, junto con Murcia, es la CCAA con menos inversiones en los PGE

El consejero de Sanidad critica el actual modelo de financiación que provoca un déficit anual de 600 millones que soporta la Junta



SEGOVIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Segovia ha convocado la jornada 'Cronicidad e infraestructuras sanitarias', con el fin de debatir el estado sanitario provincial y autonómico y las estrategias para mejorar la prestación del servicio a los segovianos.

Al encuentro han asistido el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, acompañado por el secretario autonómico del partido, Francisco Vázquez; la vicesecretaria autonómica del partido en Acción Social, María José de la Fuente, y el delegado de la Junta de Castilla y León en Segovia, José Mazarías, candidato en estas elecciones municipales a la Alcaldía de la capital.

Francisco Vázquez ha presentado el acto de esta tarde recordando el impulso a las infraestructuras sanitarias en la provincia, con el centro de salud de Cuéllar, el centro en construcción Segovia IV, el proyecto de ampliación del Hospital General y el acelerador lineal.

Vázquez ha lamentado que Castilla y León sea, con Murcia, la región en la que menos inversiones se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado. "Esperamos que un cambio político en las próximas elecciones municipales de mayo y en las generales de diciembre termine con ese aislamiento presupuestario a nuestra región", ha dicho.

José Mazarías, por su parte, ha dado la bienvenida a Segovia a los cargos autonómicos que han acudido esta tarde a la jornada y ha insistido en la necesidad de recuperar la estrecha colaboración interinstitucional entre ayuntamientos, Diputación y Delegación Territorial de la Junta que hubo durante los peores momentos de la pandemia.

"Quisiéramos retomar esa colaboración, dado que parece que se hubiera roto desde el momento en que el Ayuntamiento impidió seguir usando el Pabellón Pedro Delgado para las vacunaciones y cuando la ahora alcaldesa, entonces concejal de Obras, puso trabas al proyecto de ampliación del Complejo Hospitalario, aludiendo inconvenientes con las expropiaciones de los terrenos vecinos al hospital", ha lamentado Mazarías.

Además, el consejero de Sanidad ha recalcado que el debate de esta tarde se centraba en 'cronicidad', buscando qué modelo sanitario debe desarrollarse en Castilla y León para los pacientes crónicos y ha insistido en no confundir cronicidad con envejecimiento, pues "el envejecimiento no es una enfermedad y no tiene por qué estar ligado con síntomas de enfermedades crónicas. Y esto se resuelve con prevención sanitaria que debemos impulsar en la región", ha comentado.

Para Alejandro Vázquez, muchas de las acciones sociosanitarias de prevención pueden desarrollarse a través de ayuntamientos o Diputación, con lo que aboga por que el Gobierno Central dé una respuesta al problema de Castilla y León sobre la financiación de la sanidad regional.

"El modelo actual de financiación autonómica nos castiga debido a las características de envejecimiento y distribución de la población y nos gustaría que el Gobierno nos diera respuesta al desequilibrio presupuestario que sufre Castilla y León, un déficit de más de 600 millones de euros anuales que soporta y afronta la Administración regional", ha dicho el consejero.