Franz Weber advierte de que una vaquilla fugada casi cornea a un niño en Mojados (Valladolid)

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha denunciado una situación de riesgo para los menores durante una suelta de vaquillas en el municipio vallisoletano de Mojados, después de que uno de los animales se escapara y estuviera a punto de arrollar a un niño, al que llegó a situarse a pocos centímetros,.

La fundación ha difundido un vídeo del incidente, ocurrido el pasado 5 de octubre, y ha reclamado que se modifique el marco normativo de Castilla y León para evitar situaciones de este tipo en los festejos populares con animales.

También ha advertido de que la normativa autonómica permite la presencia de menores como espectadores en esta clase de eventos sin establecer limitaciones físicas o ubicaciones específicas, por lo que pueden situarse en las mismas talanqueras y en sus alrededores.

Asimismo, ha señalado que los incidentes durante sueltas y encierros han provocado lesiones de diversa gravedad y que algunos de los afectados han necesitado atención hospitalaria.

En este contexto, ha alertado de los riesgos que estas celebraciones pueden entrañar para la integridad física de los menores.

Por último, la Fundación Franz Weber ha advertido de los posibles efectos de la exposición infantil a escenas de violencia contra personas y animales, al considerar que pueden generar angustia y consecuencias traumáticas, así como contribuir a normalizar la violencia y favorecer actitudes de aceptación de las agresiones.