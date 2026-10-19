Fundación La Caixa financia un proyecto de la ULE de plantillas inteligentes para prevenir úlceras del pie diabético

La Fundación La Caixa concede una ayuda de 23.250 euros al proyecto 3D-FootCare liderdo por una investigadora de la ULE. - ULE

Incorporarán sensores para monitorizar a cada paciente y adaptar el tratamiento a sus necesidades

PONFERRADA (LEÓN), 19 (EUROPA PRESS)

La Fundación La Caixa ha concedido una ayuda de 23.250 euros al proyecto 3D-FootCare, liderado por Raquel Leirós, investigadora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), para avanzar en el desarrollo de plantillas inteligentes y personalizadas que contribuyan a prevenir las úlceras y otras complicaciones del pie diabético.

La investigación propone desarrollar plantillas mediante impresión 3D e incorporar sensores que permitan monitorizar lo que ocurre en el pie de cada paciente. De esta forma, el equipo busca ir más allá de las ortesis convencionales, que redistribuyen las presiones, para comprobar cómo funcionan y adaptar el tratamiento a las necesidades y la evolución de cada persona.

"Lo verdaderamente innovador no es simplemente fabricar plantillas que redistribuyan las presiones, sino poder comprobar cómo están funcionando y adaptar el tratamiento completo del paciente a las necesidades y a la evolución de cada persona", ha explicado Leirós, que ha recordado que las úlceras del pie diabético constituyen una de las complicaciones más graves asociadas a esta enfermedad, ya que pueden provocar infecciones y, en los casos más severos, amputaciones.

El desarrollo de estos dispositivos busca contribuir a prevenir esas complicaciones, mejorar la movilidad y la autonomía de las personas con diabetes y favorecer su calidad de vida. "Queremos que una idea desarrollada desde la investigación universitaria pueda llegar a convertirse en una herramienta real para prevenir complicaciones, mejorar la movilidad y contribuir a la calidad de vida de las personas con diabetes", ha señalado la investigadora, que destacado la vocación práctica del proyecto.

El proyecto está liderado desde el Campus de Ponferrada y reúne a 14 profesionales de cuatro universidades españolas, con perfiles de fisioterapia, podología, ingeniería, química y biología. El equipo trabaja con el objetivo de transformar esta tecnología en un producto sanitario que pueda utilizarse en la práctica clínica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Leirós ha valorado especialmente el respaldo recibido en el marco de una convocatoria competitiva y ha incidido en las posibilidades que abre para el desarrollo del proyecto: "El apoyo económico supone una oportunidad para avanzar en la validación de nuestra tecnología y en su transferencia a la sociedad".

La iniciativa forma parte de la convocatoria CaixaImpulse de Innovación en Salud, promovida por la Fundación La Caixa en colaboración con Criteria Bio Ventures, que ayuda desde 2015 a transformar el conocimiento científico en productos, servicios y empresas capaces de mejorar la salud.

TRES FASES

La convocatoria se estructura actualmente en tres fases cada una con un apoyo formativo y económico diferentes, de hasta 700.000 euros, en función de las necesidades de los proyectos: prueba de concepto, validación y desarrollo de un prototipo, y preparación de la hoja de ruta regulatoria y del plan financiero.

A la convocatoria concurrieron 449 proyectos, de los cuales se eligieron 30, 24 de ellos liderados por centros españoles y seis por centros portugueses. Los seleccionados buscan impulsar terapias, diagnósticos, dispositivos médicos y herramientas digitales de salud dirigidos al cáncer y los trastornos neurológicos, metabólicos y musculoesqueléticos, así como a las enfermedades infecciosas.

Mediante el apoyo de tecnologías como la medicina de precisión, las plataformas de terapia génica, los biosensores y la rehabilitación personalizada, la convocatoria ayuda a trasladar innovaciones prometedoras del laboratorio a los pacientes.