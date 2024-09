La Fundación Las Edades del Hombre estudia que la edición 2025 de la muestra comience en septiembre

ZAMORA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Las Edades del Hombre estudia que la edición 2025 de la muestra pueda comenzar en septiembre, tal y como ha anunciado este viernes su director de proyectos, David Muriel, con carácter previo a una mesa redonda desarrollada en el Seminario Menor de Zamora, dentro de los actos por el Día del Turismo.

Muriel ha admitido que esa posibilidad se está planteando a nivel interno y ha remarcado que la exposición de arte sacro también ha de adaptarse "a las nuevas circunstancias turísticas".

Muriel ha hecho estas declaraciones precisamente en la ciudad que albergará la edición 2025. En principio, la Fundación contemplaba, y aún sigue siendo así, una doble sede de Zamora junto a Oporto, pero la implicación de la urbe portuguesa aún no está "confirmada al 100%". "Es una opción muy atractiva, desde luego, y se está trabajando en ella, pero no podemos decir que esté cerrada", ha matizado el responsable de Las Edades del Hombre.

De vuelta a las fechas, Muriel ha explicado que "no hay un plazo preestablecido para tomar la decisión, pero la intención es que sea lo antes posible". Conviene recordar que la edición que se está desarrollando en estos momentos entre Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela arrancó en junio y terminará en noviembre.

Antes de las palabras de Muriel, también había hablado de este asunto el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, que se ha mostrado igualmente partidario de iniciar el evento en septiembre: "Vengo un tiempo diciendo que las fechas de Las Edades deberían cambiarse", ha señalado el responsable autonómico, que ha considerado que el final del verano y el inicio del otoño suponen el momento ideal para la puesta de largo: "¿Dónde van ustedes en agosto?", ha planteado el responsable autonómico.

En todo caso, Santonja ha dejado claro que el cambio de fecha tendría que anunciarse desde la Fundación Las Edades del Hombre, aunque ha vuelto a subrayar que "tanto allí como en la Junta solo hay personas razonables". "Me atrevo a decirles que no creo que exista ningún problema", ha añadido el consejero, aunque ha matizado a continuación: "He dicho creo".

La organización también está pendiente de las obras que se van a llevar a cabo para instalar el elevador en la Catedral y para abrir la nueva calle en la trasera del templo. Si la inauguración se retrasa hasta septiembre, habría un margen mayor.