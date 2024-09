La Fundación Kerbest se alza con el Premio Alzheimer 2024 a la Solidaridad

ÁVILA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Kerbest será reconocida este año con el Premio Alzheimer 2024 a la Solidaridad, que entregará este fin de semana la Asociación Alzheimer Ávila en los actos programados por la celebración del día mundial de esta enfermedad.

Desde esta asociación han asegurado estar "completamente agradecidos por la acción solidaria que han tenido con la Asociación", y es que la Fundación Kerbest ha cedido temporalmente un vehículo a esta organización, que ha permitido solventar "en gran medida" el problema con el que se encuentran muchas familias en relación a los desplazamientos.

Desde unos años atrás, Alzheimer Ávila ha ido creciendo y aumentando su presencia tanto en Ávila capital como en la provincia, y el servicio de transporte es uno de los servicios "más demandados", ya que "es un gran aliado para las familias" puesto que facilita la asistencia al centro al usuario, al igual que lo hace con sus cónyuges, que en muchas ocasiones no disponen de ningún medio de transporte para poder llegar hasta el centro de día y luego regresar a sus casas.

Desde la Asociación "no se han olvidado" de aquellas personas con movilidad reducida y que sin este tipo de transporte "completamente adaptado no podrían acudir al centro ya que no todos los familiares y cuidadores disponen de vehículos adecuados".

Debido a la "gran demanda" de este servicio, han asegurado, "son muchos los usuarios que se encuentran en lista de espera y gracias a la Fundación Kerbest se ha podido reducir este número".

Por esta acción solidaria que "da respuesta a una necesidad tan presente", el próximo 20 de septiembre, durante la celebración de la Cena Benéfica de esta Asociación, dentro de los actos por el Día Mundial del Alzheimer, se le hará entrega de este galardón.