Fundación Mutualidad pone en marcha en Burgos 'Legal Lab' para fomentar el emprendimiento, el autoempleo y la innovación

Oficvina de trabajo. - EUROPA PRESS

BURGOS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mutualidad pone en marcha en la Comunidad, en Burgos, 'Legal Lab: el futuro del Derecho', un programa diseñado para impulsar el empleo, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo profesional de personas vinculadas al ámbito jurídico y afines en un contexto marcado por la transformación digital y la aparición de nuevos modelos de prestación de servicios legales.

El proyecto ofrecerá a sus participantes un itinerario práctico orientado a la identificación de oportunidades, el desarrollo de competencias para la empleabilidad y el emprendimiento y la creación de iniciativas empresariales con potencial de crecimiento e impacto en el sector legal y LegalTech.

'Legal Lab' combina formación personalizada, metodologías de innovación, acompañamiento experto y conexión con el ecosistema emprendedor para ofrecer "una experiencia orientada a la acción y a la generación de oportunidades reales".

Además, el programa facilitará el contacto con profesionales, empresas, entidades colaboradoras y agentes clave del ecosistema emprendedor, favoreciendo la creación de redes de colaboración y el acceso a nuevas oportunidades de acceso y desarrollo profesional.

El primer Laboratorio de Innovación Abierta se encuentra en Burgos, aunque el proyecto se extenderá a otros territorios de la Comunidad ya que el objetivo de Fundación Mutualidad es "refprzar su compromiso con la empleabilidad, la innovación y el desarrollo del talento" así como , apoyar a los profesionales del sector jurídico y afines en la construcción de nuevos proyectos y en la adaptación a los retos del mercado laboral actual.

El proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).