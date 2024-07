Gallardo sobre las dimisiones: "No sé si será una mala decisión en el corto plazo para Vox pero pensamos en España"

Afirma sobre el traslado a la Península de los menores inmigrantes no acompañados: "Hasta aquí hemos llegado, suficiente es suficiente"



VALLADOLID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hasta hoy vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, --ha presentado este viernes su dimisión-- ha admitido que, a día de hoy, no se puede saber si la decisión de abandonar los gobiernos de coalición en cinco comunidades autónomas será buena o mala a corto plazo para los de Santiago Abascal, pero ha hecho especial hincapié en que su partido ha pensado en todo momento en el interés general del país y en España.

"No sé si esta --dejar los gobiernos para pasar a la oposición-- será una mala decisión en el corto plazo para Vox, no lo sé", ha admitido el vicepresidente dimisionario que ha insistido en que la política de Vox siempre está guiada "por lo que debe ser lo mejor para España", en este caso concreto, motivada por un "asunto nuclear y esencial" que ha centrado en combatir la inmigración ilegal.

"Todos somos mayores y habrá que asumir las consecuencias. Nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad, hemos asumido una visión patriótica de lo que es ser la política, abandonando posiciones de gobierno para mantener intactos nuestros principios y yo creo que con el tiempo lo analizaremos retrospectivamente y podremos ver con satisfacción que dar importancia al combate a la inmigración ilegal fue una buena decisión", ha sentenciado al respecto.

Juan García-Gallardo ha reiterado que Vox actúa "siempre" pensando en el interés general de los españoles y se ha mostrado convencido de que el tiempo les ayuda. Dicho esto, ha insistido en que los de Santiago Abascal no se iban a ver "condicionados" por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha responsabilizado de la ruptura final por aceptar el traslado a la Península de los menores inmigrantes no acompañados: "Hasta aquí hemos llegado, suficiente es suficiente".

"Esto no es una cuestión de personas, si no de cuáles son las políticas que se adoptan y estaremos ahí donde podamos servir mejor al interés general de España", ha defendido respecto a esa decisión colegiada de salir de los gobiernos autonómicos.

Juan García-Gallardo ha asegurado que todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional --ha cifrado la reunión en 20 personas-- hablaron "con libertad" sobre un tema "importante y evidentemente delicado" tras el que adoptaron una decisión que ha sido acatada por todos los vicepresidentes. "Yo puedo hablar por mí. Mi decisión estaba tomada -- ha apuntado al mensaje que publico el miércoles en 'X'-- porque no teníamos otra opción", ha explicado.

En su caso, ha asegurado que se va del Gobierno autonómico con "una sensación general de satisfacción personal" y ha defendido al respecto que no hay mayor satisfacción que la sensación de haber cumplido. "Tengo una sensación de que siempre, siempre, siempre he actuado pensando en lo mejor para Castilla y León, que yo creo que es lo mejor para España", ha concluido para admitir que el de hoy no es un día de celebración para él, pero sí "un día de inmenso honor y de sensación de haber cumplido".