Gallardo exige la oposición a acoger menas y rechaza una decisión unilateral, de no ser así: "No nos dejan opción"

Defiende el cumplimiento "íntegro" del pacto de Gobierno que incluye combatir la inmigración ilegal: "CyL no quiere ser Francia"

"No quiero una CyL islamizada, no quiero una CyL de hijabs, lo que queremos es una CyL alegre, donde las niñas vistan como les dé la gana"

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha exigido que el Ejecutivo traslade en la Conferencia Sectorial que se celebrará mañana sobre el reparto de menores no acompañados a las autonomías su "oposición clara" a este acogimiento, al tiempo que ha recordado a su socio de gobierno, el PP, que "no es leal" adoptar una decisión "unilateral" sin contar con su socio --Vox--, al tiempo que ha exigido el cumplimiento del pacto de Gobierno, ya que, de no ser así: "No nos dejan opción".

Así se ha manifestado García-Gallardo sobre este asunto en su último turno de respuesta ante la Comisión de la Presidencia donde ha comparecido para dar cuenta del cumplimiento de acuerdos alcanzado en el ecuador de la legislatura y que ha aprovechado la oposición para insistir en conocer la postura del vicepresidente en torno a las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha garantizado la ruptura de pactos con el PP si se cede al reparto de menores migrantes.

Durante su intervención García-Gallardo ha dejado claro que la inmigración ilegal es un tema "fundamental" para el partido que representa y ha apostado de forma reiterada por "actuar" en este sentido "de forma contundente".

Así, ha considerado que esta apuesta quedó plasmada en el acuerdo de Gobierno rubricado con el PP y en el que, en su punto 32, un apartado que "exigió negociación durante semanas" y que establece "el combate de la inmigración ilegal y el actuar en contra de las mafias ilegales que operan en esta industria desalmada del tráfico de personas".

"Hemos manifestado públicamente que esto para nosotros es una cuestión importante porque representa los intereses generales de tantas personas que están viendo afectadas por los efectos negativos implícitos a una inmigración ilegal masiva y sin capacidad de adaptación cultural", ha defendido.

Ante esta situación, García-Gallardo ha apelado al PP en las Cortes para que se dirija a quien corresponda para defender lo que se pactó. "No se puede tomar una decisión en esta materia de manera unilateral ignorando el criterio del socio, eso no es lealtad, yo animo a que en la conferencia sectorial la oposición política sea clara", ha reseñado, ya que, de no ser así: "No nos deja opción".