Gallardo sobre la inmigración: "No queremos que Gamonal acabe como Saint-Denis y Las Delicias como Molenbeek"

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha mostrado su preocupación por la situación de "desprotección" que, a su juicio, está viviendo España y la Comunidad en materia de inmigración al asegurar que no quiere que "Gamonal acabe como Saint-Denis y Las Delicias como Molenbeek".

"Vemos que, por desgracia, en Castilla y León cada vez se ven más machetazos, más agresiones sexuales. No podemos esconder la realidad y en lo que nos tenemos que preocupar es resolver el problema y no esconderlo", ha señalado momentos antes de entrar al hemiciclo donde se celebra sesión plenaria y después de reunirse con representantes del sindicato Justicia Policial (Jupol) y Justicia Guardia Civl (Jucil).

El dirigente autonómico y líder de Vox en Castilla y León ha argumetnado que España no puede convertirse "en el reformatorio de los jóvenes conflictivos del resto del mundo", a pesar de que, en sus palabras, "parece que es lo que quiere el Gobierno central".

"Vemos que en Castilla y León cada vez tenemos menos población autóctona y que tenemos cada vez más inmigración. Castilla y León es de las comunidades en las que más ha crecido la inmigración en el último lustro, un 30 por ciento del 2019 al presente año y esto es una situación que nos preocupa. Vemos que el seis por ciento de la población, que es población extranjera, está cometiendo el 15 por ciento de los crímenes y consideramos que esto es una tendencia preocupante",ha reflexionado.

Para García-Gallardo, aunque Castilla y León "no está en la misma situación que otras comunidades más tensionadas por la criminalidad y la inmigración ilegal como es Cataluña", si no se "rectifica a tiempo" estará siguiendo "el mismo camino". "Nosotros no queremos que en Castilla y León se vean las mismas situaciones que estamos viendo en el País Vasco, en Cataluña, en Alemania, en Suecia, en Bélgica o en Francia. No queremos que el barrio de Gamonal acabe como Saint-Denis en Francia o que, por ejemplo, el barrio Las Delicias acabe como Molenbeek en Bruselas", ha reiterado.

Al hilo de estas palabras, ha lamentado que en la Comunidad se vean "cada vez más machetazos, más agresiones sexuales". "Vemos que se ha detenido hace poco a personas relacionadas con el yihadismo. Que cada vez hay más robos con violencias en viviendas, en vehículos y nosotros creemos que hay que detener esta situación", ha ahondado.

De ahí que haya pedido "responsabilidad al Gobierno central" ante la "desprotección" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Les faltan medios materiales, medios jurídicos. Pero no solo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, también en general para la Administración de Justicia, para Salvamento Marítimo. Que tengamos más medios para proteger nuestras fronteras de la inmigración ilegal", ha apostillado.

En este punto, ha exigido acabar, "de una vez por todas con la industria tan lucrativa del tráfico ilegal de personas", en la que ha señalado como "colaboradores necesarios" a organizaciones "disfrazadas bajo una apariencia de solidaridad" como ACCEM o Cruz Roja que, según sus palabras, "están contribuyendo de una manera decisiva al éxito de esta industria ilegal".

"Están contribuyendo a que quienes vienen de manera ilegal a España, en pateras a las Islas Canarias, pero también a otros lugares, tengan una gestoría administrativa que les prepara todo el papeleo para esquivar la aplicación correcta y ordinaria de la ley de extranjería en España", ha añadido para pedir a "todos los grupos políticos que se involucren en acabar con las trampas legales de la ley de asilo que impiden que se aplique correctamente la ley de extranjería".

El vicepresidente de la Junta ha recordado, a reglón seguido, que Castilla y León "siempre" ha sido una Comunidad de acogida, para matizar que lo es de aquellos que quieren venir "a integrarse, a trabajar, a levantar una Castilla y León mejor". "Y con esta vía de facilitar el tráfico ilegal de personas pues no lo estamos consiguiendo", ha afeado.

Por eso propone "vigilar muy atentamente cuál es el destino de las subvenciones" a estas organizaciones, "no solo en el ámbito autonómico, sino en el local y el nacional", para impedir que se colabore "con el tráfico ilegal de personas".

EXPULSIÓN

Así, aludiendo a datos de Jupol, ha subrayado que "solo el tres por ciento de quienes acceden de manera ilegal a España acaban en expulsión y que la media de resolución de los expedientes de asilo es de dos años". "Por lo cual, para cuando se quiere acordar la expulsión de un inmigrante ilegal porque no concurre a ningún requisito para ser concedido el asilo, pues ya se ha consolidado el derecho a arraigo que les permite obtener el permiso de residencia", ha matizado.

García-Gallardo considera que el Gobierno podría "hacer algo", pero, ha evidenciado que no será así porque "está aliado" con "enemigos internos y externos" y colaborar sería "servir al interés general de España". "Y están para todo lo contrario", ha zanjado.

Por último, y sobre las reivindicaciones que le han presentado Jupol y Jucil, Gallardo ha hablado sobre "la falta de medios materiales, la desprotección jurídica que tienen frente a la delincuencia".

"Pero también nos han trasladado, y para eso ha sido muy oportuna la asistencia del consejero de Empleo y del director general responsable en materia de Prevención de Riesgos Laborales, la situación muy precaria en la que se encuentran nuestros policías nacionales aquí en Castilla y León. La verdad es que la situación es lamentable, con falta de ropa adecuada, con falta de material, y nosotros vamos a dirigir, muy probablemente en las próximas semanas, un requerimiento desde la Consejería para tratar de paliar esta situación para ellos", ha avanzado.