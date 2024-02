Gallardo pide a la UE que escuche el "clamor" del campo, apueste por el "sentido común" y abandone la Agenda 2030

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha pedido a la Unión Europea que escuche "el clamor" del campo y que atienda los agricultores y ganaderos que están saliendo a las calles en un gran número de países, incluyendo España, donde esta misma semana se han sumado a las protestas en provincias como León o Zamora, razón por la que ha solicitado que se "apueste por el sentido común" y se abandone la Agenda 2030.

En su intervención ante el en el Comité de las Regiones en Bruselas, García-Gallardo ha remarcado que los agricultores y ganaderos europeos "no aguantan más". "No aguantan más imposiciones y no aguantan más restricciones a su capacidad productiva", ha subrayado el vicepresidente del Gobierno autonómico.

Del mismo modo, García-Gallardo ha asegurado que "no se va a dejar solos a los agricultores y ganaderos" ha trasladado al Comité el "hartazgo" del sector primario europeo.

Un "malestar" que, según Juan García-Gallardo, responde a causas diversas, entre las que se encuentran el rechazo a las exigentes políticas comunitarias como son la imposición del cuatro por ciento obligatorio de barbecho, o la "rigidez" de la PAC, demandas en las que coinciden muchos de los que se manifiestan en la calle estos días con sus tractores.

El vicepresidente del Gobierno regional también ha reprochado a los "burócratas de Bruselas" que pretendan decir a los agricultores cómo cuidar el medio ambiente. "Ellos son los que realmente cuidan del medio natural porque viven en él", ha aseverado.

REIVINDICACIONES "JUSTAS"

Por ello, ha expresado el "compromiso inquebrantable" del Gobierno de Castilla y León con las reivindicaciones del campo "porque son reivindicaciones justas".

Precisamente, ha recordado García-Gallardo, esta convicción llevó a la Junta a propiciar a finales del año pasado un gran acuerdo entre las organizaciones agrarias de la Comunidad y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para plantear una serie de demandas conjuntas al Ministerio del ramo en relación con la aplicación de la PAC.

Las principales exigencias recogidas en ese documento coinciden con las de otras comunidades autónomas españolas, pero también con buena parte de las del campo europeo, como se está comprobando.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha intervenido también en el segundo debate del día, que ha girado en gran medida sobre el mejor modo de interesar a los jóvenes en la política comunitaria de cara a las elecciones europeas.

García-Gallardo ha defendido que el camino para conseguirlo es "abandonar la ingeniería social" e interesarse por sus problemas reales. "Salgan de su burbuja y pisen la calle". "Menos eco ansiedad y más políticas de verdad", reclamó.

Y esas necesidades reales de los jóvenes son, para el mandatario regional, la seguridad, el control de las fronteras, la estabilidad laboral, con capacidad de ahorro, poder formar una familia sin que eso suponga una mala decisión financiera o poder labrar la tierra de sus abuelos y padres "que es lo que ustedes han impedido durante mucho tiempo".

POLÍTICAS CLIMÁTICAS

En su intervención, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León también ha afirmado que las políticas climáticas son "una completa estafa". "Cada día lo sabe más gente", ha asegurado.

En este foro García-Gallardo ha reconocido que el clima cambia y ha defendido que se debe proteger el medio natural, aunque ha considerado que las políticas climáticas "no van sobre eso" sino de "limitar la soberanía energética, industrial y alimentaria con la falta excusa del medio ambiente".

"Europa no tiene un problema de emisiones de CO2, quizás China lo tiene, pero Europa no, el problema lo tenemos con unas élites que están arruinando a nuestro campo y a los trabajadores europeos para favorecer a potencias económicas extranjeras, Bruselas ha traicionado a los europeos y estos ya no aguantan más", ha defendido el vicepresidente del Gobierno.

Tras esta intervención García-Gallardo ha acudido a la manifestación de los agricultores que se celebraba en la Plaza Luxemburgo para mostrar su apoyo a las protestas. "No se resignan a que las élites terminen con su forma de vida y su futuro, ellos resisten en las calles y nosotros no vamos a dejarles solos. Abajo la Agenda 2030. Arriba el sentido común", ha concluido.